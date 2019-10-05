البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

قرعة البطولة العربية

أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.

وجاءت قرعة دور الـ 16 كالتالي: الاتحاد السكندري × المحرق البحريني الرجاء المغربي × الوداد المغربي الشباب السعودي × شباب الأردن نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي القوة الجوية العراقي × مولودية الجزائر الجزائري أولمبيك أسفي المغربي × الرتجي التونسي الإسماعيلي