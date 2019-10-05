رياضة

البطولة العربية.. الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م
قرعة البطولة العربية
قرعة البطولة العربية
أسفرت قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التي أقيمت في الرياض، عن مواجهات قوية لممثلي مصر، حيث يلتقي فريق الإسماعيلي مع نظيره الجزيرة الإماراتي، وستقام مواجهة الذهاب في مصر أولًا ثم يحل الدراويش ضيفًا على الفريق الإماراتي، فيما يقابل فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، وخوض مباراة الذهاب في مصر ثم يحل ضيفًا أيضًا على الفريق البحريني في لقاء الاياب، كما شهدت القرعة قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.
وجاءت قرعة دور الـ 16 كالتالي: الاتحاد السكندري × المحرق البحريني الرجاء المغربي × الوداد المغربي الشباب السعودي × شباب الأردن نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي القوة الجوية العراقي × مولودية الجزائر الجزائري أولمبيك أسفي المغربي × الرتجي التونسي الإسماعيلي
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ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
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عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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ثلاثي الإسماعيلي في مهمة دولية بعد مواجهة وادي دجلة

تلقى النادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو من منتخب بلاده ناميبيا، وهمام طارق لاعب منتخب العراق، وبيكيتي سيلفا لاعب غينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في السابع من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر سفر ثلاثي الدراويش الدولي عقب مواجهة وادي دجلة، التي ستقام غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
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«أخطاء التحكيم فجة».. بيان ناري من الإسماعيلي وتهديد بالتصعيد

أصدر الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يدين فيه الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام نظيره المصري، وقال النادي في بيانه: "يؤكد النادي الإسماعيلى، على رفضه القاطع عن ما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية (فجّة) ظهرت جليا فى مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري أمام المصرى البورسعيدى والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك".
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تعليق ناري من مرتضى بعد تغريدة تركي لدعم الخطيب

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقال مرتضى عبر قناة «الحدث»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «لن يوقع أحد بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، أقدر هذا الرجل الذي دعم نادي الزمالك ولن تحدث فتنة بيننا»، موضحا: «التغريدة التي نشرها آل الشيخ ليست من أجل ما قلته، بل لأنه وجد جماهير عادية تسب محمود الخطيب وعائلته، وكان ذلك بمنزلة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة. لا تنسوا أيضا، أنتم من أخذتم أمواله وقمتم بتطفيشه من مصر».
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صافرة تونسية لإدارة مواجهة الإسماعيلي وأهلي بنغازي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ونظيره أهلي بني غازي الليبي، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل، بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، وسيكون الحكم الدولي التونسى هيثم قيراط حكما للساحة، ويعاونه كل من فوزي الجريدي، ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكمًا رابعًا.
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