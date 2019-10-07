لمة العائلة وتربية حيوان أليف.. طريقك للسعادة بسيط

كشفت نتائج الدراسة التي أجريت على مجموعة من الأشخاص لمعرفة أكثر ما يسبب لهم السعادة، عن أهمية قضاء وقت مع الأطفال، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة والرقص

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

السعادة

تختلف السعادة من شخص لآخر، فهناك بعض الأشياء التي تسعد الشخص ولا تؤثر في غيره، مثل فنجان لذيذ من القهوة أو لمّة العائلة أو حتى الخروج مع الأصدقاء في مكان بسيط للغاية، وكذلك ممارسة التمارين المنتظمة أو التعامل مع الغرباء بلطف، فجميع هذه الأشياء قد تسعد شخصًا ما. ويساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على جعل الحياة أكثر متعة بالإضافة إلى الذهاب في إجازة مرة واحدة على الأقل في العام والاستمتاع بوجبة مفضلة، وكذلك معالجة الوحدة بالجمع بين الأفراد بجميع الأشكال ومختلف الثقافات. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.

في الوقت الذي لا تبتسم فيه كثيرا نتيجة الضغوط المتراكمة والمشكلات التي تحاوطك، تخيل أن يسألك أحدهم: ما أكثر شيء يسعدك عند القيام به؟ فتظهر على وجهك ابتسامة بسيطة وفي الغالب تكون إجابتك تدور حول الأصدقاء والعائلة، حيث لهما دور أساسي في سعادتنا. في الغالب، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الروابط، خاصة