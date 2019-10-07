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لمة العائلة وتربية حيوان أليف.. طريقك للسعادة بسيط

كشفت نتائج الدراسة التي أجريت على مجموعة من الأشخاص لمعرفة أكثر ما يسبب لهم السعادة، عن أهمية قضاء وقت مع الأطفال، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة والرقص
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
السعادة
السعادة
تختلف السعادة من شخص لآخر، فهناك بعض الأشياء التي تسعد الشخص ولا تؤثر في غيره، مثل فنجان لذيذ من القهوة أو لمّة العائلة أو حتى الخروج مع الأصدقاء في مكان بسيط للغاية، وكذلك ممارسة التمارين المنتظمة أو التعامل مع الغرباء بلطف، فجميع هذه الأشياء قد تسعد شخصًا ما. ويساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على جعل الحياة أكثر متعة بالإضافة إلى الذهاب في إجازة مرة واحدة على الأقل في العام والاستمتاع بوجبة مفضلة، وكذلك معالجة الوحدة بالجمع بين الأفراد بجميع الأشكال ومختلف الثقافات. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
في الوقت الذي لا تبتسم فيه كثيرا نتيجة الضغوط المتراكمة والمشكلات التي تحاوطك، تخيل أن يسألك أحدهم: ما أكثر شيء يسعدك عند القيام به؟ فتظهر على وجهك ابتسامة بسيطة وفي الغالب تكون إجابتك تدور حول الأصدقاء والعائلة، حيث لهما دور أساسي في سعادتنا. في الغالب، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الروابط، خاصة
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علامات تدل إن الشخص قوي عاطفيًا

العيوب جزء من حياتنا.. كيف تصبح قويا عاطفيا؟

من أكثر الأشياء المتقلبة في حياتنا هي حالتنا المزاجية، نتيجة لضغوط الحياة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، فنحن معرضون كل يوم، لمعدلات عالية من التوتر والقلق، إضافة إلى ذلك، عند زيادة هذا الشعور، من المحتمل أن تسوء علاقاتك مع الآخرين، لذا يجب اتباع بعض من الطرق الفعالة لكي تصبح قويا عاطفيًا، أي تتمكن من السيطرة الجيدة على مشاعرك، على سبيل المثال اختيار من تثق بهم بعناية شديدة، وتسمى حاليا بـ"فلترة الأصدقاء"، والشعور بالفخر عندما تخفق في شيء، وذلك نقلا عن "boldsky".
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مشاهدة فيلمك المفضل تظهر علامات الشيخوخة على وجهك

مشاهدة التليفزيون أمر روتيني يومي، حتى وإن كنت طوال اليوم مشغولا في العمل، ففي الوقت الذي تعود فيه إلى المنزل تفتح التليفزيون لمشاهدة فيلم من أجل تخفيف مشاعر الإجهاد التي حصلت عليها من يوم مليء بالأعباء، كما أنك قد تذهب إلى السينما في إجازة نهاية الأسبوع مع زوجتك أو أفراد أسرتك كنوع من الترفيه. من المعروف أن الأفلام بأنواعها تجذب انتباهنا، وتثير داخلنا عواطف مختلفة؛ كالحزن أو الفرح أو حتى الإثارة، وذلك ينتج عنه بعض ردود الأفعال الغريبة في كثير من الأحيان.
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حافظي على يديك شابة مع التقدم في العمر

الكثير منا يعتني بالبشرة مع تقدمنا في العمر ولكن غالبا ما نهمل أيدينا، من خلال تطبيق العناية بالبشرة على يديك فإنك تساعدها على التقدم في السن بشكل صحيح مع الحفاظ على جمالها الطبيعي، يعد ترطيب وحماية يديك في المنزل عاملا أساسيا في الحفاظ على أيدي الشباب ومع ذلك إذا كنت تعاني من قشور سميكة أو طفح جلدي أحمر أو بقع بنية كبيرة لن تختفي فقد يكون الوقت قد حان لرؤية طبيب الأمراض الجلدية سيبحث في الأعراض ويستبعد أي حالات مرضية مثل الأكزيما. دعونا نلقِ نظرة فاحصة على علامات شيخوخة البشرة على اليدين وما يمكنك القيام به للحفاظ على يديك لتبدو شابة.
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برج-الميزان

«انتقامي».. الجانب المظلم من الميزان لا يسهل كشفه

الميزان مرِح وصاحب ملامح بريئة، بداخله شخصية أخرى لا تظهر من المرة الأولى، فتحتاج إلى مواقف متكررة وتعامل دائم وخبرة كبيرة من أجل معرفة الجانب الخفي لهذا البرج، وما عليك معرفته أو من الأفضل وضعه كقاعدة في حياتك أن الشخصيات الجميلة لديهم جانب مظلم، وهذا لا يعيبهم، فليس هناك شخص مثالي. من المعروف أن الميزان محب للحرية، فلا يقيده شيء ولا شخص، كما أنه يملك من الإبداع ما يجعله يضفي ألوانا مبهجة على حياة من حوله؛ ونظرا لأنه اجتماعى فهو دائمًا يفتح قلبه للجميع ويسمعهم كثيرا ويتقبل جميع التغيرات التي تحدث من وقت لآخر.
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العمل قبل العاشرة «تعذيب».. احصل على مزيد من الطاقة

الاستيقاظ في الصباح الباكر والذهاب إلى العمل ليس أمرا سهلا، خاصة إن استيقظت على المنبه، فإن القيام من السرير يحتاج إلى طاقة كبيرة، ومن هنا تتساءل عن أبسط الطرق التي تساعدك على شحن طاقتك مبكرا من أجل إتمام مهام العمل التي تنتظرك. بالطبع، تتناول الكافيين والسكر في الصباح وحتى في منتصف اليوم، ولكن إذا كان لديك حرمان من النوم فتحدث الالتهابات والمرض، فضلا عن عدم تناولك طعاما صحيا، ومن ثم ينخفض تركيزك وروحك المعنوية، ومن هنا تطرق الباحثون وركزوا على آثار العمل قبل الـ10 صباحا. وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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دبلوماسي لكن سطحي.. تعرف على برج الميزان أكثر

انظر من حولك وراقب جيدا الأشخاص، وستعرف حقا صفات كل شخص من خلال تصرفاته وملامح وجه، ومواليد برج الميزان لطيفون للغاية، يحبون السلام النفسي ولا يبحثون عن المشكلات على الإطلاق، حيث يحتفلون بعيد ميلادهم بداية من 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر. بالطبع لكل شخص عيوب ومميزات، ومن المهم معرفة أن مواليد الميزان لا تظهر عيوبهم على الفور، ولكن كل السمات الشخصية الجميلة تجذبك في الحال، وذلك لأن معاملتهم رقيقة وبالطبع قلبهم نقي، وإذا أردت إخراج أسوأ ما فيهم عليك القيام بعدة محاولات، ولكن كن متأكدا أن البرود يستفزهم كثيرا.
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لتغيير صحة جسمك ومزاجك للأفضل.. اتبع هذه الخطوات

وسط الحياة التي نعيشها، هناك الكثير من الضغوطات التي يحملها كل شخص على عاتقيه ولا يستطيع التخلص من الأعباء التي تتراكم يوما بعد يوم، وكل هذه الأمور تسيطر على المزاج، وتسبب مشكلات صحية وجسدية. ووسط ضغوطات العمل قد تهمل التمارين الرياضية وتقبل على تناول الأطعمة غير الصحية، بالإضافة إلى عدم حصولك على الترفيه الكافي حتى في نهاية الأسبوع، وبناء على ذلك، يشرح الدكتور سونال شاه، خبير الصحة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، كيفية الاستفاجة من ايام الأسبوع لتغيير جسمك ومزاجك للافضل، وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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