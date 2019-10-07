لمة العائلة وتربية حيوان أليف.. طريقك للسعادة بسيط

كشفت نتائج الدراسة التي أجريت على مجموعة من الأشخاص لمعرفة أكثر ما يسبب لهم السعادة، عن أهمية قضاء وقت مع الأطفال، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة والرقص
تختلف السعادة من شخص لآخر، فهناك بعض الأشياء التي تسعد الشخص ولا تؤثر في غيره، مثل فنجان لذيذ من القهوة أو لمّة العائلة أو حتى الخروج مع الأصدقاء في مكان بسيط للغاية، وكذلك ممارسة التمارين المنتظمة أو التعامل مع الغرباء بلطف، فجميع هذه الأشياء قد تسعد شخصًا ما.
ويساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على جعل الحياة أكثر متعة بالإضافة إلى الذهاب في إجازة مرة واحدة على الأقل في العام والاستمتاع بوجبة مفضلة، وكذلك معالجة الوحدة بالجمع بين الأفراد بجميع الأشكال ومختلف الثقافات. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
في الوقت الذي لا تبتسم فيه كثيرا نتيجة الضغوط المتراكمة والمشكلات التي تحاوطك، تخيل أن يسألك أحدهم: ما أكثر شيء يسعدك عند القيام به؟ فتظهر على وجهك ابتسامة بسيطة وفي الغالب تكون إجابتك تدور حول الأصدقاء والعائلة، حيث لهما دور أساسي في سعادتنا.
في الغالب، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الروابط، خاصة
في الوقت الذي لا تبتسم فيه كثيرا نتيجة الضغوط المتراكمة والمشكلات التي تحاوطك، تخيل أن يسألك أحدهم: ما أكثر شيء يسعدك عند القيام به؟ فتظهر على وجهك ابتسامة بسيطة وفي الغالب تكون إجابتك تدور حول الأصدقاء والعائلة، حيث لهما دور أساسي في سعادتنا.
في الغالب، قد يكون من الصعب الحفاظ على هذه الروابط، خاصة بالنسبة لكبار السن، ولكن كشفت الدراسة التي أجريت على مجموعة من الأشخاص لمعرفة أكثر ما يسبب لهم السعادة، فظهر في النتائج قضاء وقت مع الأطفال، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة والرقص.
اقرأ أيضا: واجه مخاوفك.. كيف تتعامل مع القلق الاجتماعي؟
أن تكون قادرًا على مسامحة الآخرين وأن تكون قادرًا على مسامحة نفسك على أخطائك، فإن ردود الأفعال هذه تسعدك كثيرا وتقلل من التوتر في حياتك.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن 83% يعتبرون وجود علاقة جيدة مع العائلة والأصدقاء أمرا حيويا من أجل الشعور بالسعادة، ولكن من المحزن أن 6 من 10 أفراد يناضلون لرؤية أسرهم بقدر ما يرغبون، نتيجة ظروف العمل التي تمنعهم أو عيشهم في بلد آخر، ففي الواقع لا يرى ربع العدد أسَرهم إلا مرة واحدة كل ستة أشهر أو أقل.
يهمك أن تعرف: لتغيير صحة جسمك ومزاجك للأفضل.. اتبع هذه الخطوات
ومن ناحية أخرى، اعتقد 60% من الأفراد أن المال لا يسبب السعادة بقدر العائلة والأصدقاء، على الرغم من أن الكثير منهم يطمح إلى كسب المزيد ولكن من أجل عيش حياة أفضل فقط.
نتائج البحث عن أسرار السعادة
1- الضحك
2- وجود علاقة جيدة مع العائلة
3- ممارسة الرياضة بانتظام
4- الحصول على قسط كافٍ من النوم
5- رؤية الأحباب بانتظام
6- وجود المال الذي يكفي احتياجات الفرد
7- وجود شريك
8- القدرة على إرضاء نفسك
9- جعل الآخرين سعداء
10- الأكل الصحي
11- أن تكون قادرا على مسامحة نفسك عن أخطائك
12- أن تكون مهذبا
13- وجود مجموعة صداقة وثيقة
14- وجود هواية
15- الذهاب في عطلة مرة واحدة على الأقل في السنة
16- القدرة على مسامحة الآخرين
17- الوقوع في الحب مرة واحدة على الأقل
18- وجود حيوان أليف
19- أن تكون لطيفًا مع الغرباء
20- السفر في العالم وتجربة الثقافات الأخرى
21- قضاء الوقت مع الأطفال
22- أن تعيش بالقرب من عائلتك
23- تناوُل كوب جيد من الشاي
24- القراءة المنتظمة
25- الشعور بأنك جزء من المجتمع
26- الحصول على خمسة من الفواكه والخضراوات يوميا
27- التعامل مع الجيران
28- الطبخ أو الخبز
29- الحصول على وظيفة ناجحة
30- الانغماس في الوجبات الخفيفة والحلويات
31- الغناء في السيارة أو المطبخ
32 - القيام بالأعمال الخيرية
33- حياة اجتماعية مزدحمة
34- الرقص
يجب عليك أن تغير تفكيرك في الحياة في ما يتعلق بالتوتر أو القلق، حاول قدر الإمكان أن تكافح شعورك بالقلق، وأن تتعامل معه على أنه لحظة يجب أن تنتهي في الحال، فلا تجعله يستغرق وقتا طويلا منك. جميعنا نقع في بعض الأخطاء، فلا تُشعر نفسك بأن العالم كله يشاهدك إذا كنت غير لائق اجتماعيا، واعمل دائمًا على التحسين من نفسك، ومن ثم ستجد طريق السعادة.