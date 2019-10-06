بدون أدوية.. علاجات منزلية لآلام الأسنان أثناء الحمل

بطبيعة الحال أثناء الحمل سوف تفعلين كل شيء لضمان صحتك 9 أشهر وهذا يشمل الحصول على رعاية مناسبة قبل الولادة والحفاظ على نظام غذائي صحي وحتى التخلي عن بعض العادات الخاطئة

تحرير:أمنية مراد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

إن إحدى المشكلات غير المتوقعة في الحمل هي ألم الأسنان أو الحساسية ولكن مع عادات الأسنان الجيدة وزيارة طبيب الأسنان يمكنك الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك. والخبر السار هو أن مشاكل الأسنان الناشئة أثناء الحمل غالبًا ما تكون قصيرة العمر وتتحسن بعد الولادة -عندما تعود مستويات هرمونك إلى طبيعتها- لا يمكنك التحكم في التغييرات التي يتعرض لها جسمك أثناء الحمل ولكن يمكنك التحكم في مدى العناية بأسنانك، حددي موعدًا لتنظيف الأسنان بانتظام خلال فترة الحمل وأخبري طبيبك عن أي ألم في الأسنان.

أسباب آلام الأسنان أثناء الحمل: تتوقع معظم النساء الحوامل بعض الانزعاج خلال فترة الحمل، فلقد سمع الجميع قصصا عن غثيان الصباح الرهيب وليس سرا أن الحمل يجلب أقداما منتفخة وآلاما في الظهر والتعب وضبابا في المخ، ولكن عندما يتعلق الأمر بألم الأسنان أو الحساسية فإن مشكلة الحمل هذه يمكن أن تجعلك غير

أسباب آلام الأسنان أثناء الحمل:

تتوقع معظم النساء الحوامل بعض الانزعاج خلال فترة الحمل، فلقد سمع الجميع قصصا عن غثيان الصباح الرهيب وليس سرا أن الحمل يجلب أقداما منتفخة وآلاما في الظهر والتعب وضبابا في المخ، ولكن عندما يتعلق الأمر بألم الأسنان أو الحساسية فإن مشكلة الحمل هذه يمكن أن تجعلك غير مهتمة.

يمر الجسم بالعديد من التغييرات أثناء الحمل بنفس الطريقة التي قد تكون بها زيادة في هرمون الاستروجين والبروجستيرون مسؤولة عن أعراض مثل القيء والغثيان فإن هذه التغييرات يمكن أن تجعلك أيضًا عرضة للوحة الأسنان، يمكن أن يكون تراكم البلاك السبب الجذري لنزيف اللثة والالتهابات وهي حالة تعرف باسم التهاب اللثة أثناء الحمل حيث يؤثر على ما يصل إلى 75% من النساء الحوامل واعتمادًا على شدة التهاب اللثة أثناء الحمل قد تصابين بأمراض اللثة وهي عدوى خطيرة في اللثة تدمر العظام التي تدعم أسنانك مما يؤدي إلى فقدان الأسنان.

وبعض النساء يصبن بأورام الحمل والتي تسببها الكثير من البلاك لكنها نمو غير سرطاني على اللثة والخبر السار هو أن هذه الأورام تختفي عادة بعد الولادة.

كما لو أن هذه الاحتمالات لم تكن كافية يمكن للحمل أيضًا أن يغير شهيتك ومن الطبيعي تمامًا تناول بعض الأطعمة، لكن المشكلة هي أنه من غير المحتمل أن تتوق إلى الأطعمة الصحية، إذا كنت تبحث باستمرار عن الوجبات الخفيفة السكرية أو عالية الكربوهيدرات لإشباع الرغبة الشديدة فهناك خطر تسوس الأسنان.

علاج ألم الأسنان أثناء الحمل

سواء كنت تعانين من ألم في الأسنان أو اللثة أو القروح فلا يجب أن تكون آلام الفم من الأمور المميتة.

1- راجع طبيب الأسنان

إذا كنت تعانين من آلام في الأسنان لا تختفي فلا تعاني بصمت، راجعي طبيب أسنانك على الفور ولا تنسَي أن تذكري أنك حامل، من الآمن إجراء أشعة إكس للأسنان وإجراءات معينة للأسنان أثناء الحمل لكن اعتمادًا على المسافة التي تقطعينها قد يوصي طبيب الأسنان بتأجيل بعض العلاجات حتى الثلث الثاني على الأقل مثل تلك التي تتطلب تخديرا موضعيا أو عاما، قد تزيد من خطر الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن نظرًا لأن الأعضاء الحيوية لطفلك قد طورها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فهناك خطر أقل في حدوث آثار جانبية عندما يؤخر أطباء الأسنان بعض الإجراءات.

2- تنظيف الأسنان باستمرار

تنظيف الأسنان قد يتخلص من الحساسية الناتجة عن الكثير من البلاك وعلاج التهاب اللثة وقد يوصي طبيب الأسنان بتنظيفات أكثر تكرارا أثناء الحمل -ربما كل 3 أشهر مقابل كل 6 أشهر حيث إن إزالة البلاك يمكن أن يخفف من الشعور بعدم الراحة من أورام الحمل، النمو الزائد غير السرطاني على اللثة. في بعض الأحيان يتداخل الورم مع الأكل حيث يفكر طبيب الأسنان في عملية الإزالة ولكن عليك الانتظار حتى الثلث الثاني أو الثالث حيث يتضمن هذا الإجراء تخديرا موضعيا لتخدير المنطقة المحيطة باللثة.

علاجات منزلية لآلام الأسنان أثناء الحمل

إذا أرجأ طبيب الأسنان علاج الأسنان حتى الثلث الثاني من الحمل فهناك الكثير مما يمكنك فعله لتخفيف الألم في المنزل حيث يمكنك البدء بتحديد الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى تفاقم الحساسية أو الألم، تجد بعض النساء أن الحساسية تزداد عندما يتناولن الأطعمة الساخنة أو يشربن المشروبات الساخنة في حين أن البعض الآخر لديه حساسية تجاه المشروبات الباردة أو الأطعمة الباردة كما أن غسولات الفم التي تحتوي على الكحول قد تؤدي إلى تفاقم الألم بدلا منه اشطفي فمك بالماء الدافئ والملح لتقليل التورم والالتهابات أو ضعي ضغطًا باردًا على الجزء الخارجي من خدك لتخفيف الالتهاب.

اسألي طبيبك عما إذا كان من الآمن تناول مطهر بدون وصفة طبية يحتوي على البنزوكائين أو مسكنات الألم مثل أيبوبروفين أو أسيتامينوفين أم لا.