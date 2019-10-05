رياضة

الأهلي يخطف الصدارة من بيراميدز بخماسية في أسوان

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
الأهلي
الأهلي
اكتسح فريق الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وعزز حمدي فتحي بهدف ثالث، وأحرز محمد مجدى أفشة رابع الأهداف، واختتم رمضان صبحي خماسية الضيوف، فيما سجل أوميد أوكري هدف أصحاب الأرض، الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
الأهلي سجل هدف التقدم في الدقيقة 7 عن طريق جونيور أجاي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك وفي الدقيقة 25 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للمارد الأحمر بعدما تابع كرة ارتدت من القائم ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 59 عزز الأهلي تقدمه بهدف ثالث، بعد ركنية نفذها محمد مجدى أفشة، بعرضية إلى داخل
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ليفربول1

ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
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عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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الأهلي

الأهلي يكتسح انتاج "مختار" برباعية في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان ثلاثية المارد الأحمر، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن المصري والمقاولون العرب، الثاني والثالث على الترتيب، في المقابل تجمد رصيد العجلات العربية عند 3 نقاط في المركز التاسع.
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تشكيل الأهلي المتوقع ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي تحديًا جديدا عندما يستضيف نظيره كانو سبورت الغيني، بعد غد السبت، على ملعب "برج العرب" في غياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المارد الأحمر تغلب على بطل غينيا بيساو، في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أيام، وهو ما قد يدفع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لإجراء العديد من التبديلات في تشكيل الفريق، والدفع ببعض اللاعبين الذين لم يتم الاعتماد عليهم في المواجهتين الماضيتين، أمام الزمالك في السوبر، وفي الجولة الأولى للدوري المصري أمام سموحة.
رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (7)

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
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أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».
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