الأهلي يخطف الصدارة من بيراميدز بخماسية في أسوان

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

الأهلي

اكتسح فريق الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وعزز حمدي فتحي بهدف ثالث، وأحرز محمد مجدى أفشة رابع الأهداف، واختتم رمضان صبحي خماسية الضيوف، فيما سجل أوميد أوكري هدف أصحاب الأرض، الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.

الأهلي سجل هدف التقدم في الدقيقة 7 عن طريق جونيور أجاي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك وفي الدقيقة 25 أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للمارد الأحمر بعدما تابع كرة ارتدت من القائم ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 59 عزز الأهلي تقدمه بهدف ثالث، بعد ركنية نفذها محمد مجدى أفشة، بعرضية إلى داخل