اعتقال 5 ألمان لارتباطهم بحزب العمال الكردستاني في تركيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

الشرطة التركية

اعتقلت السلطات التركية خمسة ألمان للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم السبت، أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمّة التحقيق بتهم تتعلّق بممارسة أنشطة دعائية والانتماء إلى تنظيم غير قانوني لم تسمّه السلطات رسميا لكنّه من دون شكّ حزب العمال الكردستاني، مضيفة أن الألمان الخمسة اعتقلوا هذا الأسبوع وأودعوا الحبس المؤقت في أنقرة، مشيرة إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار تحقيق يتولاه المدّعي العام في أنقرة.

وفي برلين قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنّها على دراية بحالات الموقوفين الألمان الخمسة، وإنّ السفارة في أنقرة تقدّم المساعدة القنصلية لهم.وتعتبر كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحزب الكردي، الذي يقود منذ 1984 عمليات مسلّحة ضد أنقرة، تنظيماً إرهابياً.كانت وزارة الداخلية التركية،