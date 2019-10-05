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اعتقال 5 ألمان لارتباطهم بحزب العمال الكردستاني في تركيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
اعتقلت السلطات التركية خمسة ألمان للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم السبت، أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمّة التحقيق بتهم تتعلّق بممارسة أنشطة دعائية والانتماء إلى تنظيم غير قانوني لم تسمّه السلطات رسميا لكنّه من دون شكّ حزب العمال الكردستاني، مضيفة أن الألمان الخمسة اعتقلوا هذا الأسبوع وأودعوا الحبس المؤقت في أنقرة، مشيرة إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار تحقيق يتولاه المدّعي العام في أنقرة.
وفي برلين قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنّها على دراية بحالات الموقوفين الألمان الخمسة، وإنّ السفارة في أنقرة تقدّم المساعدة القنصلية لهم.وتعتبر كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحزب الكردي، الذي يقود منذ 1984 عمليات مسلّحة ضد أنقرة، تنظيماً إرهابياً.كانت وزارة الداخلية التركية،
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الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: تأخرنا في تلبية مطالب المحتجين ونتعهد بتحقيقها

أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين، متعهدًا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، قائلًا: «إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق». وكشف الحلبوسي عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين، وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
الجيش-اليمنى (2)

إسقاط طائرة مسيرة حوثية بحجة شمال غرب اليمن

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمال غربي البلاد، وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، بأن الطائرة المسيّرة كانت تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش اليمني، في مديرية حيران، وتبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع. وفي وقت سابق، تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، من إحباط هجوم بطائرة مسيرة كان يستهدف أحد معسكراته في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
سد النهضة

السودان: إثيوبيا تقترح ملء سد النهضة خلال 7 سنوات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات، مضيفًا في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث، قائلًا: «لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم»، وفقا لسبوتنيك.
تظاهرات العراق

«بعد تجدد المظاهرات».. مقتل 5 عراقيين في بغداد

قتل 5 متظاهرين، اليوم السبت، بعد تجدد التظاهرات في وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي لساحة التحرير. وكانت الحكومة العراقية قد كشفت صباح اليوم حصيلة عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفقًا لروسيا اليوم.
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رجب-طيب-اردوغان (2)

النمسا توصي بحظر جمعية تركية وحركة إخوانية

أصدر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية المرتبطة بالنظام التركي وجماعة أخرى مرتبطة بالإخوان. وقالت صحيفة "أوسترايش" النمساوية: إن قائمة (الآن) وكتلتي حزب الشعب (صاحب الأغلبية) وحزب الحرية نجحت خلال جلسة البرلمان أمس في تمرير توصية للحكومة بحظر جمعية "أتيب" الإسلامية وحركة "مللي جورش" المرتبطة بالإخوان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي ايه". ووفقا للتقرير، فإن التوصية تطالب الحكومة بفحص ومراقبة كل المنظمات التابعة لـ"اتيب" و"مللي جورش" في النمسا.
زلزال-في-الصين (2)

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إسطنبول ويقطع الاتصالات

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات بالمدينة الواقعة شمال غربي تركيا. وقال مرصد قنديلي لرصد وأبحاث الزلازل: إن "زلزالا قوته 5.7 درجات هز مدينة إسطنبول، أكبر مدن تركيا"، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يبعد نحو 70 كيلومترا غربي إسطنبول في بحر مرمرة جنوبي بلدة سيليفري، وفقا لـ"سكاي نيوز". ونقلت رويترز عن شهود بأنهم شعروا باهتزاز المباني في المدينة، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان، ودفعه إلى الخروج للشوارع.
الجيش-السورى

العثور على صواريخ أمريكية وأسلحة للناتو في إدلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس، عن عثوره على صواريخ أمريكية وأسلحة يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في كهف للمسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وقال متحدث عسكري في تصريحات صحفية: "الكهف كان جزءًا من شبكة كبيرة تحت الأرض في منطقة قرية اللطامنة، وكان قاعدة لما يصل إلى خمسة آلاف مسلح، وتم حفرها منذ أكثر من 4 سنوات بمساعدة معدات أجنبية، كقاعدة رئيسية لشن هجمات على القوات الحكومية"، مضيفا "أجبر الجيش السوري، المسلحين على المغادرة إلى الحدود مع تركيا، لكن عندما انسحبوا فجروا الكهف حتى لا يتركوا أدلة خلفهم".
سامح-شكرى (2)

بقائمة اتهامات.. أول تحرك مصري ضد أردوغان في الأمم المتحدة

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء ببيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، تضمن إعراب وفد جمهورية مصر العربية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
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