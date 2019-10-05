أصاب ضابط وشرطي.. مقتل المتهم بإطلاق نار على «مأمورية أطفيح»

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

لقى تاجر مخدرات مصرعه، إثر أثناء مطاردته بمحافظة البحيرة، حيث أطلق "المتهم" على الشرطة الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معه وأسفر عن مقتله، وتبين أنه المتهم بإطلاق الرصاص تجاه قوة من مباحث أطفيح وإصابة معاون المباحث وشرطي بطلقات نارية، منذ أسبوع بالجيزة. وكانت قوة من مباحث أطفيح، توجهت منذ أسبوع لضبط تاجري مخدرات، وتبين أن المتهم "القتيل"، أطلق عليهم الرصاص فور وصول القوات، مما أسفر عن إصابة ضابط من المباحث، وشرطي وفر المتهم هاربا إلى محافظة البحيرة.

وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبه، وأثناء ضبطه من خلال مأمورية من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، والبحيرة، أطلق عليهم الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق الرصاص معه، وأسفر عن مقتل المتهم.وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد