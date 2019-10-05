أصاب ضابط وشرطي.. مقتل المتهم بإطلاق نار على «مأمورية أطفيح»
تحرير:التحرير
٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م
الشرطة_أرشيفية
لقى تاجر مخدرات مصرعه، إثر أثناء مطاردته بمحافظة البحيرة، حيث أطلق "المتهم" على الشرطة الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معه وأسفر عن مقتله، وتبين أنه المتهم بإطلاق الرصاص تجاه قوة من مباحث أطفيح وإصابة معاون المباحث وشرطي بطلقات نارية، منذ أسبوع بالجيزة.
وكانت قوة من مباحث أطفيح، توجهت منذ أسبوع لضبط تاجري مخدرات، وتبين أن المتهم "القتيل"، أطلق عليهم الرصاص فور وصول القوات، مما أسفر عن إصابة ضابط من المباحث، وشرطي وفر المتهم هاربا إلى محافظة البحيرة.
وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبه، وأثناء ضبطه من خلال مأمورية من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، والبحيرة، أطلق عليهم الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق الرصاص معه، وأسفر عن مقتل المتهم.وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد
وتمكنت القوات من تحديد مكان هروبه، وأثناء ضبطه من خلال مأمورية من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، والبحيرة، أطلق عليهم الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق الرصاص معه، وأسفر عن مقتل المتهم.
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت تطهير البؤر الإجرامية بمنطقة أطفيح.
وأسفرت الحملة عن ضبط والد المتهم الهارب، وخاله وعثر بحوزتهم على كمية من السلاح.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، بإعادة فرض السيطرة وتنفيذ القانون وتحقيقا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، خاصة محرزي الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري، وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة.
شارك في الحملة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث، والعقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وأسفرت عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62 39 مم، و2 بندقية خرطوش مختلفة الأعيرة، و3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وفرد روسي عيار 7.62 39 م، و10 طلقات مختلفة الأعيرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.