رياضة

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
حسين الشحات
حسين الشحات
أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
وعن استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني، أجاب: "اللعب للمنتخب المصري شرف لأي لاعب، وسأعمل على إثبات أحقيتي بتمثيل الفريق، وثقة الجهاز الفني". وكشف الشحات عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له قبل السفر لأسوان: "رأيت الموت بعيني، فقدت السيطرة على عجلة قيادة السيارة، وكادت تنقلب لولا الاصطدام بالرصيف، أثناء التوجه
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ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
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عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
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تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أسوان

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، نظيره الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
الاهلي رمضان صبحي مجدي قفشة

«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
أسوان

رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".
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