حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

حسين الشحات

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".

وعن استدعائه لمعسكر المنتخب الوطني، أجاب: "اللعب للمنتخب المصري شرف لأي لاعب، وسأعمل على إثبات أحقيتي بتمثيل الفريق، وثقة الجهاز الفني". وكشف الشحات عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له قبل السفر لأسوان: "رأيت الموت بعيني، فقدت السيطرة على عجلة قيادة السيارة، وكادت تنقلب لولا الاصطدام بالرصيف، أثناء التوجه