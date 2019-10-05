إسقاط طائرة مسيرة حوثية بحجة شمال غرب اليمن

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

الجيش اليمني_أرشيفية

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمال غربي البلاد، وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، بأن الطائرة المسيّرة كانت تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش اليمني، في مديرية حيران، وتبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع. وفي وقت سابق، تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، من إحباط هجوم بطائرة مسيرة كان يستهدف أحد معسكراته في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: إن "الدفاع الجوي للواء 23 ميكا المتمركز في منطقة الرويك بمديرية العبر غرب ولدي حضرموت، أسقط طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لجماعة "أنصار الله"، أثناء تحليقها في سماء المعسكر خلال إقامته حفلاً يتضمن عرضا عسكريًا بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر.وأضاف المصدر، "دمرت دفاعات اللواء