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إسقاط طائرة مسيرة حوثية بحجة شمال غرب اليمن

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
الجيش اليمني_أرشيفية
الجيش اليمني_أرشيفية
أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة حجة شمال غربي البلاد، وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، بأن الطائرة المسيّرة كانت تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش اليمني، في مديرية حيران، وتبين بعد فحص حطامها أنها إيرانية الصنع. وفي وقت سابق، تمكن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، من إحباط هجوم بطائرة مسيرة كان يستهدف أحد معسكراته في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: إن "الدفاع الجوي للواء 23 ميكا المتمركز في منطقة الرويك بمديرية العبر غرب ولدي حضرموت، أسقط طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة لجماعة "أنصار الله"، أثناء تحليقها في سماء المعسكر خلال إقامته حفلاً يتضمن عرضا عسكريًا بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر.وأضاف المصدر، "دمرت دفاعات اللواء
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الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: تأخرنا في تلبية مطالب المحتجين ونتعهد بتحقيقها

أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين، متعهدًا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، قائلًا: «إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق». وكشف الحلبوسي عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين، وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
سد النهضة

السودان: إثيوبيا تقترح ملء سد النهضة خلال 7 سنوات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات، مضيفًا في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث، قائلًا: «لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم»، وفقا لسبوتنيك.
الشرطة-التركية

اعتقال 5 ألمان لارتباطهم بحزب العمال الكردستاني في تركيا

اعتقلت السلطات التركية خمسة ألمان للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم السبت، أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمّة التحقيق بتهم تتعلّق بممارسة أنشطة دعائية والانتماء إلى تنظيم غير قانوني لم تسمّه السلطات رسميا لكنّه من دون شكّ حزب العمال الكردستاني، مضيفة أن الألمان الخمسة اعتقلوا هذا الأسبوع وأودعوا الحبس المؤقت في أنقرة، مشيرة إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار تحقيق يتولاه المدّعي العام في أنقرة.
تظاهرات العراق

«بعد تجدد المظاهرات».. مقتل 5 عراقيين في بغداد

قتل 5 متظاهرين، اليوم السبت، بعد تجدد التظاهرات في وسط العاصمة العراقية بغداد، والتي شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي لساحة التحرير. وكانت الحكومة العراقية قد كشفت صباح اليوم حصيلة عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفقًا لروسيا اليوم.
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
محمد-جواد-ظريف

إيران: لو نفذنا هجوم أرامكو لكان كارثة على السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لو خططت ونفذت فعلا الهجوم على أرامكو السعودية، لكان ذلك كارثة على المملكة. وأضاف ظريف في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران لو كانت المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الهجوم على أرامكو لما تمكنت السعودية من إعادة وإصلاح شيء من منشآتها النفطية. كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح في قت سابق، بأن الحوثيين تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية بعد أن زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم. ولفت ظريف إلى أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف موقعين لإنتاج وتكرير النفط.
روحانى

أول رد إيراني على مؤتمر السعودية عن هجوم أرامكو: لا يعرفوا شيئا

انتقد حسام الدين أشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما ورد في مؤتمر وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء والذي اتهم طهران بالضلوع في الهجوم على معملي شركة أرامكو النفطية يوم السبت الماضي، من خلال عرض صور وفيديوهات تحلل الرؤية السعودية، إذ قال المسؤول الإيراني عبر حسابه على تويتر في أول تعليق رسمي على المؤتمر، إن "المؤتمر أثبت أن المملكة لا تعرف شيئا عن مكان صنع أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وأخفق في توضيح سبب فشل المنظومة الدفاعية للدولة في اعتراضها".
الهجوم- على -أرامكو -جاء -من -الشمال

فيديو وخرائط.. السعودية تكشف أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو

عقدت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، لعرض أدلة تؤكد تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي شركة أرامكو" يوم السبت الماضي، وعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، صورا لبقايا الأسلحة المستخدمة في ننفيذ الهجوم والأضرار التي أحدثها الاعتداء، بالإضافة إلى لقطات فيديو من كاميرت المراقبة التي رصدت الطائرات المسيرة لحظة استهداف المعملين، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.
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