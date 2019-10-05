رياضة

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
واكتسح الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وعزز حمدي فتحي بهدف ثالث، وأحرز محمد مجدى أفشة رابع الأهداف، واختتم رمضان صبحي خماسية الضيوف، فيما سجل أوميد أوكري هدف أصحاب الأرض، الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول
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ليفربول1

ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
حسين الشحات

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
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الاهلى- وسموحة (12)

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام سموحة والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد أحرزه مضان صبحي. وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية: "إصابة مروان محسن عبارة عن كسر في عظمة الوجه"، مضيفًا: "طلبنا سيارة إسعاف من أجل نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وعمل أشعة". وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة من بطولة الدوري الممتاز.
جونيور أجايي (2)

الأهلي يعلن موعد الظهور بالقميص الجديد

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، موعد ارتداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قميص الموسم الجديد 2019-2020، حيث كان من المُفترض الكشف عنه خلال الأيام الماضية، وأن يرتديه اللاعبون في مباراة الزمالك بكأس السوبر المصري، الذي فاز بها المارد الأحمر بعد التغلب على نظيره الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مدير إدارة التعاقدات والتسويق بالأهلي، إن الفريف سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام في استاد السلام الدولي.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بسبب الحكام.. تأجيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي

تأجل الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، إلى صباح غدٍ السبت، بسبب تأخر وصول طاقم حكام المباراة، بعد أن كان من المقرر عقد الاجتماع في العاشرة من صباح اليوم الجمعة وتم تأجيله للعاشرة مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله للمرة الثانية لعدم وصول طاقم التحكيم وتم تحديد الثامنة من صباح غدٍ السبت موعدًا للاجتماع الفني. وتأهل الأهلي للدور 32 من البطولة الإفريقية بعد الفوز على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13/0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب اللتان أُقيمتا في ملعب برج العرب.
أحمد علاء

أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
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