عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

سيد عبدالحفيظ

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.

واكتسح الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وعزز حمدي فتحي بهدف ثالث، وأحرز محمد مجدى أفشة رابع الأهداف، واختتم رمضان صبحي خماسية الضيوف، فيما سجل أوميد أوكري هدف أصحاب الأرض، الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول