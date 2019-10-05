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السيسي يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بقناة السويس

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي. كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا.
كما وجه الرئيس السيسي كذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا. وأشار السيسي إلى أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث
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السيسي (2)

لبناء جهاز كفء.. السيسي يوجه بنقل الحكومة للعاصمة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحكومة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
سد- النهضة -الجديد (1)

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح المتحدث، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 ، مقترحا جديدا، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
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تسجيل- 387 ألف-مواطن-بالتأمين-الشامل-في-بورسعيد (3)

التأمين الصحي بالإسماعيلية يستقبل مواطني 5 محافظات

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن مواطني محافظات المرحلة الأولى وهي «السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسماعيلية» بدأو في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لليوم الثاني، مؤكدًا أن عملية التسجيل تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عامًا، ليقوم بتسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل.
جمال عبد الناصر (2)

حارب إسرائيل وألهم الشعب.. صحيفة برازيلية تحيي ذكرى وفاة عبد الناصر

أحيت صحيفة "causa operaria" الإلكترونية البرازيلية، ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الـ49، والتي وافقت أمس السبت، باعتباره أحد أهم القادة في العالم العربي. وركزت الصحيفة على الإجراءات الإشتراكية التي اتخذها ناصر خلال فترة حكمه، مثل قرار تأميم قناة السويس، وقيادته للنضال العربي، بهدف التخلص من الإمبريالية العالمية في مصر الوطن العربي آنذاك. وأشارت الصحيفة إلى الدور الفعَّال الذي لعبه ناصر في نضال القومية العربية ضد التدخلات الإمبريالية، الذي تجسَّد في محاربة دولة إسرائيل، وسعي حكومته إلى تعزيز وحدة شعوب المنطقة، لمحاولة إنشاء دولة قومية كبرى توحد جميع الدول العربية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة نيويورك

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى أرض الوطن بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، شارك خلالها في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجري الرئيس السيسي خلال زيارته إلى نيويورك، محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تناولت مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وأكد ترمب أن السيسي قائد حقيقى وعظيم فعل أشياء مذهلة حقا فى فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن.
الفريق-اسامة-ربيع

ثاني أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، وذلك ضمن قافلة الجنوب بالقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، وقد تم تقديم كافة المساعدات المطلوبة لعبور السفينة بأمان، وأناب الفريق ربيع، الربان أشرف حبيب مراقب الملاحة لصعود السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن الجديدة التي تعبر القناة لأول مرة.
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