طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

واكتسح الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وعزز حمدي فتحي بهدف ثالث، وأحرز محمد مجدى أفشة رابع الأهداف، واختتم رمضان صبحي خماسية الضيوف، فيما سجل أوميد أوكري هدف أصحاب الأرض، الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول