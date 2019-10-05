ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

ليفربول

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.

بداية المباراة جاءت قوية وسريعة من قبل لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 40، افتتح ساديو ماني التسجيل لفريق ليفربول، بعد تمريرة طولية من ميلنر، خلف مدافعي ليستر سيتي، إلى ماني مدافع الذي انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة زاحفة على يسار الحارس شمايكل. وفي الدقيقة 56 تبادل محمد صلاح الكرة مع ساديو ماني،