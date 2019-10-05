فايلر: أسعى لتجهيز جميع اللاعبين في الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

الأهلي وأسوان

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة". الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة، ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيس لمسألة المشاركة في المباريات. وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساس