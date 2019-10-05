رياضة

أستون فيلا يكتسح نوريتش سيتي بمشاركة تريزيجيه

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
أستون فيلا
أستون فيلا
حقق فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 14 من زمن أحداث المباراة عن طريق اللاعب ويسلي موراييس قبل أن يضيف الهدف الثاني في شباك نوريتش سيتي في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول.
في الشوط الثاني لم يكتفِ فريق أستون فيلا بتقدمه بهدفين دون رد، بل أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 49 من زمن المباراة عن طريق جاك جراليش قبل أن يسجل كونور هوريان الهدف الرابع لفريق أستون فيلا في الدقيقة 61 من المباراة. وتمكن اللاعب دوجلاس لويز سواريس لاعب أستون فيلا من تسجيل الهدف الخامس في شباك نوريتش
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