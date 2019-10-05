جريمة

سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 193 تمثالًا بالجيزة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م
قوات الشرطة - أرشيفية
قوات الشرطة - أرشيفية
تمكن قطاع الأمن الوطني، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة وبحوزتهم 193 تمثال، وكذا تابوت حجري، وتحديد موقع مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية. في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد إضطلاع تشكيل عصابي يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة.
تمكن التشكيل العصابي من تحديد موقع مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية، حيث قاموا بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها في عملية الترويج لبيعها. تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامي المشار إليه، حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط عدد 4 عناصر منهم، وعثر بحوزتهم
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24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
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30 يوما حملات.. حصيلة جهود شرطة النقل والمواصلات

30 يوما من الجهود الأمنية المتواصلة ترجم خلالها ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشن حملات مستمرة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستهداف وضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وخلال شهر سبتمبر الماضي حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة.
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المرور تتصدى لـ54 موقفا عشوائيا وضبط 22 سائقا مسطولا

شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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مقبرة-اثرية-اسفل-منزل (3)

الأمن الوطني يوقع عصابة اكتشفت مقبرة أثرية بالجيزة

لا تنحصر جهود قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية على حماية البلاد من العناصر الإرهابية وحماية أمن واستقرار البلاد، وتمتد جهود ضباط القطاع الأبرز في الوزارة إلى مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم 22 من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية في محافظة الجيزة.
تشكيل-عصابة

سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
القبض-على-متهم

بـ7 سرقات وهوجان.. سقوط عصابة الموتوسيكلات بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم حسين أبو فول، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بقياد اللواء ماجد الأشقر، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ على خلفية اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية ماركة «هوجان»، فيما تبين ارتكابهم سبع وقائع مُحرر بشأنها بلاغات رسمية، وجرى استعادة المسروقات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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ضبط صاحب مكتب رحلات بـ100 طربة حشيش (فيديو)

في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة نجحت وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن مطروح، في القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها بالقاهرة، حيث تابعت إدارة مكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وتم رصده، إذ أكدت التحريات أنه صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية مخدرات.
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