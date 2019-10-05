سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم 193 تمثالًا بالجيزة (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٣ م

قوات الشرطة - أرشيفية

تمكن قطاع الأمن الوطني، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الآثرية بالجيزة وبحوزتهم 193 تمثال، وكذا تابوت حجري، وتحديد موقع مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية. في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد إضطلاع تشكيل عصابي يضم عدد 22 عنصرًا من العناصر الإجرامية، بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة.

تمكن التشكيل العصابي من تحديد موقع مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية، حيث قاموا بإستخراج بعض محتوياتها لإستخدامها في عملية الترويج لبيعها. تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامي المشار إليه، حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط عدد 4 عناصر منهم، وعثر بحوزتهم