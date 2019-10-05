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الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
سد النهضة
سد النهضة
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح المتحدث، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 ، مقترحا جديدا، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت إثيوبيا، مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق اعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.وأضاف المتحدث، أن
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لبناء جهاز كفء.. السيسي يوجه بنقل الحكومة للعاصمة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحكومة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
السيسي (1)

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بقناة السويس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي. كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
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سد النهضة

السودان: إثيوبيا تقترح ملء سد النهضة خلال 7 سنوات

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات، مضيفًا في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث، قائلًا: «لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم»، وفقا لسبوتنيك.
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سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكري بـ5 وزراء خارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، 5 وزراء خارجية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وبحث شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تدعيم العلاقات المصرية الروسية والارتقاء بها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد الأهمية التي توليها مصر لدفع وتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي إزاء التحديات الإقليمية والدولية، على ضوء الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية.
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شكري: مستعدون للتوافق بخصوص مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر على استعداد دائما للوصول الى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق، جاء ذلك ردا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.
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