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لبناء جهاز كفء.. السيسي يوجه بنقل الحكومة للعاصمة الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
الرئيس عيد الفتاح السيسي
الرئيس عيد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحكومة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي اطلع على خطوات إطلاق الصندوق السيادي "صندوق مصر"، ووجه بأن يساهم الصندوق في حسن ادارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها، وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة
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سد- النهضة -الجديد (1)

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، بأن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح المتحدث، أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 ، مقترحا جديدا، يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
السيسي (1)

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بقناة السويس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي. كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
ماذا-فعل-السيسي-في-4-زيارات-للأمم-المتحدة

السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

بعد أزمة استقالته.. اجتماع مجلس المحافظين بدون محافظ الإسماعيلية

غاب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء.. وكانت مصادر داخل ديوان عام محافظة الإسماعيلية، قد أكدت في وقت سابق، أن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، تقدم باستقالته من منصبه، وما زال الجميع في انتظار الإعلان عن اسم المحافظ الجديد. مقربون من عثمان أشاروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه تقدم باستقالة مسببة لظروف صحية.
مصطفى-مدبولي

منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
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