لبناء جهاز كفء.. السيسي يوجه بنقل الحكومة للعاصمة الجديدة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

الرئيس عيد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحكومة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اطلع على خطوات إطلاق الصندوق السيادي "صندوق مصر"، ووجه بأن يساهم الصندوق في حسن ادارة أصول الدولة وتعظيم قيمتها، وإقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة