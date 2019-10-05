ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

بعد دقيقتين من بداية اللقاء، نجح كريم بنزيما، في تسجيل الهدف الأول بعد هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتمريرة من جاريث بيل، استقبلها بنزيما، بتسديدة في الشباك، وأجرى زيدان التبديل الأول الاضطراري بخروج توني كروس للإصابة ودخول لوكا مودريتش في الدقيقة 33. وأضاف هازارد الهدف الثاني، لريال مدريد، بعدما تلقى