إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

محمد صلاح

خرج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء، بعد عرقلة من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي وحاول الدولي المصري التحامل على نفسه واستكمال الوقت المتبقي من اللقاء إلا أنه لم يستطع ذلك وهو ما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز إلى استبداله وحل آدم لالانا بدلا منه في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة وفترة الغياب عن الملاعب.

وخطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب