الأمن الوطني يوقع عصابة اكتشفت مقبرة أثرية بالجيزة

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

مقبرة أثرية - أرشيفية

لا تنحصر جهود قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية على حماية البلاد من العناصر الإرهابية وحماية أمن واستقرار البلاد، وتمتد جهود ضباط القطاع الأبرز في الوزارة إلى مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم 22 من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية في محافظة الجيزة.

وأشرت المعلومات إلى اكتشاف المتهمين مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم بإستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها. تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى المشار إليه حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط 4 عناصر منهم بحوزتهم القطع الأثرية