ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

سرقة كهرباء- أرشيفية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 1053 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 1207 قضايا تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و279 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد،