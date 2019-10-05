الحلبوسي: تأخرنا في تلبية مطالب المحتجين ونتعهد بتحقيقها

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

محمد الحلبوسي

أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين، متعهدًا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، قائلًا: «إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق». وكشف الحلبوسي عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين، وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.

وأشار إلى أنه سيتم تفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات، موضحًا أن مشكلة الفساد في العراق تتلخص بعدم إنجاز المشاريع، مطالبا بتجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في البلاد.ورأى أن الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان الدولة العراقية، قائلًا: «إن مجلس النواب أوصى بإيقاف