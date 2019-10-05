جريمة

المرور تتصدى لـ54 موقفا عشوائيا وضبط 22 سائقا مسطولا

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
حملة مرورية
حملة مرورية
شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 6057 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 2058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و240 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و9 دراجات نارية مخالفة، و66 مخالفة شروط الترخيص و54 مخالفة "موقف عشوائى"، و22 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على
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ضبط 18 مليون قرص منشطات جنسية بميناء الاسكندرية (1)

24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
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30 يوما حملات.. حصيلة جهود شرطة النقل والمواصلات

30 يوما من الجهود الأمنية المتواصلة ترجم خلالها ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشن حملات مستمرة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستهداف وضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وخلال شهر سبتمبر الماضي حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة.
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ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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الأمن الوطني يوقع عصابة اكتشفت مقبرة أثرية بالجيزة

لا تنحصر جهود قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية على حماية البلاد من العناصر الإرهابية وحماية أمن واستقرار البلاد، وتمتد جهود ضباط القطاع الأبرز في الوزارة إلى مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم 22 من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية في محافظة الجيزة.
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ضبط 47 حالة قيادة تحت تأثير المخدر خلال 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة تشنها الإدارة العامة للمرور بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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غلق دوران تقاطع شارعي «جامعة الدول والبطل» 15 ساعة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، عن غلق فتحة دوران تقاطع شارعى جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز اعتبارًا من الساعة الـ2 مساء اليوم الجمعة الموافق 4/10/2019 وحتى الساعة الـ5 من صباح يوم غد السبت الموافق 5/10/2019 وذلك لتمكين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 600 مم أسفل الدوران، وذلك وسط انتشار رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المحتملة.
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سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة ومنع تكتلات الزحام، حيث بدا كورنيش النيل منتظم الحركة أمام ماسبيرو، وامتدت السيولة المرورية إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف وصولا إلى المحور الأرضى برمسيس، وامتدت السيولة كذلك باتجاه العباسية ومدينة نصر، باستثناء تكتلات مرورية فى مناطق مواقف سيارات السرفيس على امتداد تلك الطرق.
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تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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