الزمالك يكتسح بطل الكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

يد الزمالك

اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (19- 12)، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للفريق الأبيض، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25.

ويلعب الزمالك مع فاب ياوندي الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري. ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وإيتوال الكونغولي. ويتواجد فريق



ويلعب الزمالك مع فاب ياوندي الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري.



ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وإيتوال الكونغولي.



ويتواجد فريق سبورتنج السكندري في المجموعة الأولى التي تضم كلا من انتر كلوب الإنجولي وجي اس كي الكونغولي ورد ستار الإيفواري وأتلتيكو دي مانديلو من كاب فيردي.



ويسعى الزمالك للفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، والـ12 في تاريخه، لكي يتجاوز المجمع البترولي الجزائري الذي يتساوى معه برصيد 11 لقبا، ويعد الفريقان هما الأكثر تتويجًا بالبطولة.