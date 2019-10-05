رياضة

الزمالك يكتسح بطل الكونغو في بطولة إفريقيا لكرة اليد

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م
يد الزمالك
يد الزمالك
اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره إيتوال دو كونجو بنتيجة 41- 26، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (19- 12)، ويعد هذا اللقاء هو الثاني للفريق الأبيض، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45- 25.
ويلعب الزمالك مع فاب ياوندي الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري. ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وإيتوال الكونغولي. ويتواجد فريق
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لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد

أجريت اليوم الخميس، قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020)، وبحسب القرعة، فسوف يكون لقاء القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

قرعة الدوري.. تعرف على جولتي مواجهة الأهلي والزمالك

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020) والتي تم فيها منح كل فريق رقمًا ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول، وحصل النادي الأهلي على رقم 16 في القرعة والزمالك رقم 7، وكانت القرعة خلال المواسم القليلة الماضية موجهة فيتواجه الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، لكن خلال الموسم المقبل، لن تكون كذلك، وبالتالي يلعب الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مع نظيره الزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21.
اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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