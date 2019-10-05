بيرنلي يتخطى إيفرتون في البريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

بيرنلي

حقق فريق بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق بيرنلي. سجل هدف فريق بيرنلي اللاعب جيف هيندريك في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، في الشوط الثاني حاول فريق إيفرتون تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك، كما تعرض لاعب التوفيز شيموس كولمان للبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بيرنلي لـ12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق إيفرتون عند النقطة 7 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة. في مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريق واتفورد وشيفيلد يونايتد سلبيًّا في المباراة التي استضافها ملعب فريق



بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق بيرنلي لـ12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق إيفرتون عند النقطة 7 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة.



في مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريق واتفورد وشيفيلد يونايتد سلبيًّا في المباراة التي استضافها ملعب فريق واتفورد، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل، حيث يصبح رصيد فريق واتفورد 3 نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بينما أصبح رصيد فريق شيفيلد يونايتد 9 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة.



ويستعد فريق شيفيلد تاون لمواجهة فريق أرسنال في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها الإثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر، بينما يستعد فريق واتفورد لمواجهة توتنهام السبت الموافق 19 أكتوبر.