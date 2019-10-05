جريمة

30 يوما حملات.. حصيلة جهود شرطة النقل والمواصلات

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
30 يوما من الجهود الأمنية المتواصلة ترجم خلالها ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشن حملات مستمرة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستهداف وضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وخلال شهر سبتمبر الماضي حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة.
ونجحت القوات في ضبط 13 تشكيلا عصابيًّا، ضمت 29 متهما، ارتكبوا 19 واقعة متنوعة، و80 قضية (سرقات، نشل)، و5 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر، و62 قضية سلاح أبيض و96 قضية أموال عامة متنوعة و102 قضية مخدرات. وتم تنفيذ 9228 حكما قضائيا (68 حكما جنائيا– 9160 حكم جنح)، وضبط 22 قضية فى مجال الأحكام والقوانين
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24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
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المرور تتصدى لـ54 موقفا عشوائيا وضبط 22 سائقا مسطولا

شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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الأمن الوطني يوقع عصابة اكتشفت مقبرة أثرية بالجيزة

لا تنحصر جهود قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية على حماية البلاد من العناصر الإرهابية وحماية أمن واستقرار البلاد، وتمتد جهود ضباط القطاع الأبرز في الوزارة إلى مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم 22 من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية في محافظة الجيزة.
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قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (8)

ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الداخلية تخمد نار الثأر بين عائلتين في قنا

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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