30 يوما حملات.. حصيلة جهود شرطة النقل والمواصلات

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

قوات الشرطة

30 يوما من الجهود الأمنية المتواصلة ترجم خلالها ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشن حملات مستمرة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستهداف وضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وخلال شهر سبتمبر الماضي حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة.

ونجحت القوات في ضبط 13 تشكيلا عصابيًّا، ضمت 29 متهما، ارتكبوا 19 واقعة متنوعة، و80 قضية (سرقات، نشل)، و5 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر، و62 قضية سلاح أبيض و96 قضية أموال عامة متنوعة و102 قضية مخدرات. وتم تنفيذ 9228 حكما قضائيا (68 حكما جنائيا– 9160 حكم جنح)، وضبط 22 قضية فى مجال الأحكام والقوانين