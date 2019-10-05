رياضة

الإسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب دجلة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الإسماعيلي الوحيد اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني من المباراة وهو الهدف الذي ضمن لفريق الدراويش الثلاث نقاط لمباراة اليوم. بهذه النتيجة يصبح رصيد الإسماعيلي 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
وكان الإسماعيلي قد خسر الجولة الماضية أمام فريق النادي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب. وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما
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توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
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مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

أرقام من تاريخ مواجهات وادي دجلة والإسماعيلي

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من طنطا (1-0) ثم تعادل مع حرس الحدود (2-2). وفي المقابل، يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، ثم السقوط أمام المصري البورسعيدي (3-1).
وادى-دجلة

وادي دجلة يستضيف الإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجي، ويعاونه الثنائي سعد سيد ومحمود عبد السميع، بينما سيكون حسني سلطان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
محمد-صلاح (1)

سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
رينيه فايلر

وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.
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