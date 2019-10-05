الإسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب دجلة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

الإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا غاليًا على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الإسماعيلي الوحيد اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقة 70 من زمن أحداث الشوط الثاني من المباراة وهو الهدف الذي ضمن لفريق الدراويش الثلاث نقاط لمباراة اليوم. بهذه النتيجة يصبح رصيد الإسماعيلي 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وكان الإسماعيلي قد خسر الجولة الماضية أمام فريق النادي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب. وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما



وكان الإسماعيلي قد خسر الجولة الماضية أمام فريق النادي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما الأسبوع الماضي على ملعب الجيش ببرج العرب.



وفي إطار منافسات الجولة ذاتها تمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة.



سجل هدف فريق المقاولون اللاعب محمد سالم في الدقيقة 91 من زمن اللقاء، ليقتنص فريق ذئاب الجبل الثلاث نقاط ويصبح رصيد فريق المقاولون 7 نقاط في المركز الثاني بجدول المسابقة بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.