جريمة

24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

توجيهات مستمرة من القيادة السياسية للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتحديدا شرطة التموين بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حرصا على محدودي الدخل
٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
عقاقير مخدرة ومنشطات- أرشيفية
عقاقير مخدرة ومنشطات- أرشيفية
ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 997 قضية متنوعة. البداية من محافظة البجيرة، أمكن ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة إدكو لحيازته 20 طن سمك بورى، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما
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قوات-الشرطة (3)

30 يوما حملات.. حصيلة جهود شرطة النقل والمواصلات

30 يوما من الجهود الأمنية المتواصلة ترجم خلالها ضباط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بشن حملات مستمرة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستهداف وضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وخلال شهر سبتمبر الماضي حققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية تنفيذا للخطة الأمنية الموضوعة.
فساد-المرور

المرور تتصدى لـ54 موقفا عشوائيا وضبط 22 سائقا مسطولا

شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
عدادا-كهرباء (1)

ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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الأمن الوطني يوقع عصابة اكتشفت مقبرة أثرية بالجيزة

لا تنحصر جهود قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية على حماية البلاد من العناصر الإرهابية وحماية أمن واستقرار البلاد، وتمتد جهود ضباط القطاع الأبرز في الوزارة إلى مكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم 22 من العناصر الإجرامية بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية في محافظة الجيزة.
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أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
مطار-القاهرة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
مكمل-غذائي‎

إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وبفحص محتويات الحاوية قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها بــ16 مليون جنيه، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة ميناء الإسكندرية بورود معلومات تفيد بقيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب مكملات غذائية مخالفة ومحظور دخولها البلاد.
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