24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

توجيهات مستمرة من القيادة السياسية للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتحديدا شرطة التموين بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حرصا على محدودي الدخل

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

عقاقير مخدرة ومنشطات- أرشيفية

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 997 قضية متنوعة. البداية من محافظة البجيرة، أمكن ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة إدكو لحيازته 20 طن سمك بورى، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما