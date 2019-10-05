24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

توجيهات مستمرة من القيادة السياسية للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وتحديدا شرطة التموين بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حرصا على محدودي الدخل
ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 997 قضية متنوعة.
البداية من محافظة البجيرة، أمكن ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة إدكو لحيازته 20 طن سمك بورى، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما
أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 997 قضية متنوعة.
البداية من محافظة البجيرة، أمكن ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة إدكو لحيازته 20 طن سمك بورى، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وضبط مالك محل آخر بدون ترخيص بحوزته 6,050 طن أسماك "فسيخ بورى- سردين"، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، 1,275 طن "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية محظور استخدامه فى إنتاج السلع الغذائية غير صالح للاستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية قبل طرحها للبيع.
عروس البحر الأبيض المتوسط
تمكنت القوات من ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة محرم بك لحيازته 3 أطنان "مفروم لحوم- سجق- مكسبات طعم- فول صويا- دهون حيوانية- ألوان صناعية" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، استعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق.
وضُبط مالك مخزن لتجارة المواد اللاصقة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة برج العرب لحيازته 10,253 طن "مواد كيماوية- مواد لاصقة" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع.
العاصمة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بحوزته 128200 قطعة حلوى جافة "منتج نهائى" مقلدة ومغشوشة مدون عليها اسم إحدى الشركات، و2,415 طن سلع غذائية "سكر– مكسبات طعم- عسل جلوكوز" و132 ألف قطعة حلوى ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.
وألقت القوات القبض على مسئؤلى محطتين لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاتهامهما بتجميع 102 ألف لتر "سولار وبنزين" دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء.
وفي محافظة الجيزة، أمكن ضبط مسئول مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الطالبية بحوزته 8 ملايين عبوة وقرص عقاقير خاصة بالمنشطات وأعشاب التخسيس مختلفة الأنواع تبين أنها مهربة جمركيًّا وغير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق.
كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية بحوزته 3 أطنان "أعلاف حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الحيوانى لانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
وضبط مالكة مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية لتصرفها في 3,150 طن دقيق بلدى مدعم ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز محققة من جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة في استيلائها على أموال الدولة المخصصة للدعم.