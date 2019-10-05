مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

عمرو السولية

علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.

بالتالي سيغيب عمرو السولية عن قمة مباريات الدوري الممتاز، عندما يستضيف الأهلي نظيره فريق الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المسابقة المحلية. واكتسح الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين