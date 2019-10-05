رياضة

مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
عمرو السولية
عمرو السولية
علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.
بالتالي سيغيب عمرو السولية عن قمة مباريات الدوري الممتاز، عندما يستضيف الأهلي نظيره فريق الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المسابقة المحلية. واكتسح الأهلي نظيره أسوان، بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل جونيور أجاي هدف التقدم للمارد الأحمر، وأضاف حسين
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توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
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الأهلي - أسوان (1)

فايلر: أسعى لتجهيز جميع اللاعبين في الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة". الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (5)

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر: تراجع الأداء نتيجة الإجهاد.. وإصابة محسن قوية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فريق سموحة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".
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