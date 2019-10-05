مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم عشوائي بأمريكا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

الشرطة الأمريكية_أرشيفية

قُتل 4 أشخاص، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، إذ قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها احتجزت شابا يبلغ من العمر 24 عاما، يُشتبه في كونه منفّذ الهجوم، كما تحفّظت على أداة القتل المتسخدمة، وهي أنبوب معدني بطول حوالي 3 أقدام استخدمها المعتدي لضرب ضحايا أثناء نومهم، موضحة أن جميع الضحايا من المشرّدين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.

وقال رئيس محققي جنوب مانهاتن مايكل بالداسانو، في مؤتمر صحفي، إنه من غير المرجح أن تكون الجريمة مخطط لها، مرجحا أن الهجوم كان عشوائيا، ولم يستهدف أحدا على خلفية عرقه أو عمره أو أي شيء من هذا القبيل. وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 3 أشخاص فى حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام فى ولاية