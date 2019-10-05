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مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم عشوائي بأمريكا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
الشرطة الأمريكية_أرشيفية
الشرطة الأمريكية_أرشيفية
قُتل 4 أشخاص، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، إذ قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها احتجزت شابا يبلغ من العمر 24 عاما، يُشتبه في كونه منفّذ الهجوم، كما تحفّظت على أداة القتل المتسخدمة، وهي أنبوب معدني بطول حوالي 3 أقدام استخدمها المعتدي لضرب ضحايا أثناء نومهم، موضحة أن جميع الضحايا من المشرّدين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.
وقال رئيس محققي جنوب مانهاتن مايكل بالداسانو، في مؤتمر صحفي، إنه من غير المرجح أن تكون الجريمة مخطط لها، مرجحا أن الهجوم كان عشوائيا، ولم يستهدف أحدا على خلفية عرقه أو عمره أو أي شيء من هذا القبيل. وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 3 أشخاص فى حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام فى ولاية
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ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى أمريكا بسبب تكاليف الرعاية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم.
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إيران تهدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لا تزال عملية تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد أي تدخلات خارجية أمرا صعب المنال في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، وتحديدًا في أعقاب دخول أطراف جديدة على خط التهديدات التي تمثل صداعًا في رأس الأجهزة المعلوماتية. تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية بات أمرًا لا يمكن تأخيره أو التغاضي عنه في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم الكشف عن محاولات من جانب قراصنة إيرانيين لاختراق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض الانتخابات المقبلة خلال عام 2020.
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البنتاجون يعلن استعداده للتعاون في التحقيق بقضية عزل ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استعدادها للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، في أعقاب اتهامات بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني من أجل إجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان أن المجلس القانوني في الوزارة أمر جميع المكاتب بتسليم كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة بالتحقيقات في قضية عزل الرئيس ترامب، وذلك من أجل أن تتم مراجعتها، موضحا أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي.
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بعد فشل الدبلوماسية| هل تدخل أمريكا في حرب ضد إيران؟

أدت الجهود الفاشلة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشديد الجانبين مواقفهما ودفعت الدبلوماسيين للتحذير من تزايد عدم الثقة وخطر التصعيد، وحاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والياباني شينزو آبي، سد الفجوة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني بالاجتماع مع الطرفين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. في أعقاب ذلك شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق بشأن كيفية تطور الأزمة التي سعوا إلى حلها منذ فترة طويلة.
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4 قتلى و15 مصابا في حادث تحطم حافلة سياحية بأمريكا

لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة في حادث تحطم حافلة سياحية في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت دورية شرطة طريق يوتا السريع في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ما بين 12 و 15 شخصًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، وأن "سياحا ناطقين بالصينية" كانوا بداخل الحافلة. وأضافت الدورية أنه "تم إرسال عدة سيارات إسعاف جوية متعددة وأفراد انقاذ". وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من برايس كانيون وهو متنزه ومقصد سياحي شهير.
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قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
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بينهم حماس.. أمريكا تفرض عقوبات على 11 منظمة «إرهابية»

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي جديد بشأن فرض عقوبات على تنظيمات إرهابية، مضيفًا أن تلك العقوبات تؤكد على "قيادة ترامب الحاسمة في مكافحة الإرهاب العالمي"، موضحًا في مؤتمر صحفي، حضره وزير الخارجية مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة ستحدد هوية مرتكبي الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتعاقبهم وتردعهم، مشيرًا إلى أنها تسمح للولايات المتحدة بـ«استهداف قادة الجماعات الإرهابية بشكل أفضل»، بحسب ما ذكرته س إن إن.
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بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
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