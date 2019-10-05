رياضة

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
ميتشو
ميتشو
أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
وضمت القائمة كلا من: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي في حراسة المرمى. حمدي النقاز- محمد عبدالسلام- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي- حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع. أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- محمد أونجم- إسلام جابر- كريم بامبو- إمام عاشور في خط الوسط. خالد بو طيب-
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لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
عمرو السولية (2)

مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.
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امير-مرتضى-منصور

بعد هجوم جنش.. تصاعد الأزمة بين أمير مرتضى والحارس

أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه محمود عبدالرحيم "جنش" اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وقال فيه:" "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة". وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟".
أحمد حسام ميدو (1)

ميدو: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يستحق ركلتي جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الزمالك، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "الزمالك لعب بشكل سلبي، ولنا ركلتي جزاء واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، أرفض التعليق على أداء التحكيم، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وندعم التحكيم، لكننا نتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة".
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
ميتشو

ميتشو: لهذا السبب لم يكن الزمالك جيدًا أمام المقاصة

‏اعترف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مصر المقاصة لم يكن جيدًا رغم تحقيق الفوز. وانتزع الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأبيض، إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز السادس.
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