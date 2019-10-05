مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م

ميتشو

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.

وضمت القائمة كلا من: محمد عواد- محمد أبو جبل- محمد صبحي في حراسة المرمى. حمدي النقاز- محمد عبدالسلام- محمود حمدي الونش- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي- حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع. أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- محمد أونجم- إسلام جابر- كريم بامبو- إمام عاشور في خط الوسط. خالد بو طيب-