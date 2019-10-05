باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

باريس سان جيرمان

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.

لم يحتج أصحاب الأرض كثيرًا من أجل زيارة شباك الضيوف، حيث سجل بابلو سارابيا هدف التقدم، في الثالثة عشرة، بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية بيسراه، مسجلا أول أهداف مع باريس. وفي الدقيقة 37، نجح الأرجنتيني إيكاردي في إضافة ثاني الأهداف، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك، لينتهي