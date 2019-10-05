رياضة

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
لم يحتج أصحاب الأرض كثيرًا من أجل زيارة شباك الضيوف، حيث سجل بابلو سارابيا هدف التقدم، في الثالثة عشرة، بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية بيسراه، مسجلا أول أهداف مع باريس. وفي الدقيقة 37، نجح الأرجنتيني إيكاردي في إضافة ثاني الأهداف، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك، لينتهي
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لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
عمرو السولية (2)

مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.
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موناكو

موناكو يقسو على بريست وسليماني يدخل التاريخ

حقق فريق موناكو فوزًا كبيرًا على نظيره بريست، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويس الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وشهدت المواجهة تألق النجم الجزائري إسلام سليماني الذي ظهر بمستوى مميز وسجل هدفًا من ركلة جزاء كما صنع ثلاثة أهداف لفريقه، الفوز رفع رصيد فريق الإمارة إلى 9 نقاط من 8 مواجهات في المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.
باريس سان جيرمان

نيمار يقود باريس لفوز جديد على حساب بوردو

واصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تألقه بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه بوردو، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «نوفو استاد دي بوردو» ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2019- 2020. دخل فريق العاصمة الفرنسية اللقاء بقوة، رغبة في تسجيل هدف مبكر، وأهدر لاعبوه عدة فرص قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

باريس سان جيرمان يسقط في حديقة الأمراء

تعرض فريق باريس سان جيرمان، للخسارة أمام نظيره ريمس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي، وتعد هذه هي الخسارة الأولى للفريق الباريسي بمسابقة الدوري على ملعبه، تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، وشهد اللقاء تواجد النجم البرازيلي نيمار منذ البداية في ظل إصابة كيليان مبابي وإدينسون كافاني وماورو إيكاردي، كما باريس شارك كيلور نافاس في حراسة المرمى.
نيمار ‎ (3)

نيمار: أعترف أنى كنت أريد الرحيل وحزين لذلك السبب

علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان، على أزمته الأخيرة التى كانت بسبب رغبته فى العودة لفريقه السابق (برشلونة) خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وأشار الدولى البرازيلي بشكل واضح إلى أنه كان يريد الرحيل عن صفوف فريقه، وإن ذلك كان ظاهرًا للجميع، وأنه على الرغم من ذلك يركز حاليًّا بشكل كامل مع فريقه الحالى. وقال نيمار فى تصريحات عقب مباراة الفريق الباريسي اليوم: "الجميع يعلم جيدًا أننى كنت أريد الرحيل، وأنا أَوضحت ذلك تمامًا".
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