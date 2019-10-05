برلمان العراق: 100 ألف وحدة سكنية بديلا عن العشوائيات

تحرير:وكالات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

محمد الحلبوسي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورا، وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية كبديل عن العشوائيات، مشيرًا إلى التوصية بإلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود. وقال الحلبوسي، إن مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات، خرج بعدة توصيات، أهمها إلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أو رئيس الحكومة سيمارس الدور الرقابي على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية القادمة»، وفقًا لروسيا اليوم

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه سبق وألغى البرلمان مجالس الأقضية، وأن آخر عمل لها سيكون في 1 مارس 2020، موضحًا أن البرلمان أوصى بفتح باب التطوع في وزارة الدفاع لزج دماء جديدة في المؤسسة التي حاربت الإرهاب وسطرت الملاحم مع القوات الأمنية والمتطوعين في الحشد أو البيشمركة من عمر 18 لغاية 25 سنة.ولفت رئيس البرلمان