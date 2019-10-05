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تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالخارج ضعيفة

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على التصويت في الانتخابات التشريعية ضعيفة حتى الآن، مرجحا تحسنها خلال الساعات القادمة ويوم غد الأحد، إذ قال بفون، في تصريح اليوم السبت، إن نسبة الاقبال بلغت حتى ظهر اليوم 6ر4 بالمائة، داعيا كل الناخبين المسجلين إلى المشاركة في عملية التصويت، منوها إلى أنه تم إقامة 384 مكتب اقتراع بالخارج؛ بهدف تقريب الخدمات بالشكل الممكن للجالية التونسية المقيمة بالخارج.
وبخصوص جاهزية الهيئة لتسيير عملية الانتخابات التشريعية داخل تونس غدا، أكد بفون استكمال تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع بشكل تام، لتكون المكاتب على أهبة الاستعداد لتوافد الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.ومن المزمع إجراء الانتخابات التشريعية داخل تونس غدا الأحد، بينما بدأ الاقتراع بالخارج
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الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، إذ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك: «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا»، مضيفة: «أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق»، وفقًا لما ذكرتة سكاي نيوز.
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هجوم مسلح على مكتب «العربية» بالعراق وأنباء عن وقوع إصابات

هاجم مسلحون ملثمون، مساء اليوم السبت، مكتب «العربية» في العاصمة العراقية بغداد، وأفاد مراسل العربية في بغداد، بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مؤكدا وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم، مشيرًا إلى أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، موضحًا أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بالتحقيق في الهجوم، منوهًا إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم، وفقًا لما ذكرته العربية.
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برلمان العراق: 100 ألف وحدة سكنية بديلا عن العشوائيات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورا، وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية كبديل عن العشوائيات، مشيرًا إلى التوصية بإلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود. وقال الحلبوسي، إن مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات، خرج بعدة توصيات، أهمها إلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أو رئيس الحكومة سيمارس الدور الرقابي على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية القادمة»، وفقًا لروسيا اليوم
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الحلبوسي: تأخرنا في تلبية مطالب المحتجين ونتعهد بتحقيقها

أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين، متعهدًا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، قائلًا: «إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق». وكشف الحلبوسي عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين، وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
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نبيل -القروي

القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
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انتخابات تونس: جولة ثانية بين قيس سعيد ونبيل القروي

قالت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين، مضيفه في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
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تونس: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 45 %

كشفت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي الذي أقيم اليوم الأحد، وصلت إلى 45.02 في المائة، أثر انتهاء عملية فرز الأصوات بشكل كامل داخل البلاد، إذ أوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت 19.7 في المائة، علما بأن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أمريكا وكندا لم تغلق بعد».. ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ«المقبولة»، فيما لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.
انتخابات تونس

العليا للانتخابات التونسية تكشف موعد الجولة الثانية

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس: "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون إما في 29 سبتمبر وإما فى 6 أكتوبر إذا حصل طعون في الدور الأول أو 13 أكتوبر في حال حصول استئناف"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأضاف رئيس الهيئة: "لم يثبت حتى الآن وجود شراء أصوات من المرشحين"، مؤكدا أنه لا بد من وجود بعض الشوائب في الانتخابات ولكن ليس هناك انتهاكات خطيرة، متابعا: "لدينا أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية"، وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات مبكرة غير مسبوقة.
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