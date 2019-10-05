بسبب كسر ماسورة.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

انقطاع مياه_أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة شرق ووسط الإسكندرية، اعتبارا من مساء اليوم الست، نظرا لوقوع كسر مفاجئ بخط المياه قطر " 1000مم" الخارج من محطة السيوف، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة تزيد عن 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية الاصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.

وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في 4 مناطق بوسط وشرق المحافظة وهي: «جناكليس، ستانلي، لوران، سموحة، باكوس، أبوسليمان، مصطفى كامل».وذكرت الشركة فى بيانها، أنه بسبب الكسر المفاجئ التي وقع اليوم السبت، بدأت مباشرة أعمال الصيانة الطارئة الخاصة بخط المياه قطر " 1000مم" بالسيوف وهي ما تتسبب فى انقطاع المياه