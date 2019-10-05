توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.

وقال توتنهام في بيانه: "الفحوصات الأولية أثبتت تعرض لوريس لإصابة بخلع في الكوع والحارس سيعود إلى لندن الليلة للخضوع لفحوصات أخرى في أحد المستشفيات هناك.. على أن يتم وضع الحارس تحت الملاحظة خلال الأسبوع المقبل ثم يخضع لفحص طبي آخر لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب". وتواصلت النتائج المخيبة للآمال