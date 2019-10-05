رياضة

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
توتنهام
توتنهام
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
وقال توتنهام في بيانه: "الفحوصات الأولية أثبتت تعرض لوريس لإصابة بخلع في الكوع والحارس سيعود إلى لندن الليلة للخضوع لفحوصات أخرى في أحد المستشفيات هناك.. على أن يتم وضع الحارس تحت الملاحظة خلال الأسبوع المقبل ثم يخضع لفحص طبي آخر لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب". وتواصلت النتائج المخيبة للآمال
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باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
عمرو السولية (2)

مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.
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فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

العلامة الكاملة هدف ليفربول أمام ليستر اليوم

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الأنفيلد، ويحتل الليفر صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق الريدز خلالها 13 انتصارا مقابل 7 انتصارات للثعالب، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 38 هدفًا مقابل 27 هدفًا لليستر سيتي.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

محمد صلاح في صدارة قائمة الأعلى تسويقيا بالبريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني، يتصدر قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي (البريميرليج) قيمة تسويقيًا، ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، فأن صلاح تقدر قيمته التسويقة بـ 143 مليون جنيه إسترليني.. وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من الفريق الأحمر، إلى وجود خمسة لاعبين من جانب الريدز في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية بنصف مليار جنيه إسترليني.
فيرمينو

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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