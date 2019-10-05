رياضة

الاتحاد السكندري يتخطى المصري البورسعيدي برأسية رزق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري لـ 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق فريق المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.
المباراة جاءت متوسطة المستوى من الفريقين، وسيطر الاتحاد على معظم أوقات اللقاء وكان الأكثر خطورة على مرمى الفريق البورسعيدي. وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام فريق الجونة بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، بينما فاز فريق المصري البورسعيدي على
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ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".
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توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
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ايهاب-جلال

أرقام من مواجهات إيهاب جلال أمام طلعت يوسف

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
طلعت يوسف

بالأرقام.. ماذا قدم طلعت يوسف أمام المصري؟

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
ايهاب-جلال

التكافؤ عنوان مواجهات إيهاب جلال أمام الاتحاد

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
المصري‎ (3)

التاريخ يبتسم للمصري أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
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