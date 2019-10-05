الاتحاد السكندري يتخطى المصري البورسعيدي برأسية رزق

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

الاتحاد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري لـ 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق فريق المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.

المباراة جاءت متوسطة المستوى من الفريقين، وسيطر الاتحاد على معظم أوقات اللقاء وكان الأكثر خطورة على مرمى الفريق البورسعيدي. وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام فريق الجونة بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، بينما فاز فريق المصري البورسعيدي على