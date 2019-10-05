الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

تحرير:وكالات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

احتجاجات العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، إذ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك: «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا»، مضيفة: «أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق»، وفقًا لما ذكرتة سكاي نيوز.

جاءت دعوة المبعوثة الأممية، بعد مقتل 8 محتجين وسقوط عشرات الجرحى من جراء تجدد التظاهرات في بغداد والديوانية.وتشهد العراق تظاهرات بدأت في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام.ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان