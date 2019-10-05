جريمة

الجملة التي قتلت «نوران».. قصة جريمة طالب ثانوي

طالبة الإعدادية دأبت على معايرة شقيقها برسوبه في مادة بالثانوية العامة فخنقها وسلم نفسه للشرطة.. اعترف بجريمته أمام النيابة العامة وأمرت بحبسه
تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
خنق_ تعبيرية
خنق_ تعبيرية
أوراق مبعثرة على مكتب صغير، ملابس ضلت طريق دولابه وانتثرت فوق كرسي خشبي، ثمة أقلام سقطت على الأرض، نظر على صوره المعلقة على الجدران التي اختلفت تفاصيلها إلا من ثمة ضحكة كانت تعلو وجهه، ثمة شهادات تفوق نالها في سنوات دراسته، أكواب لا بأس بها من الشاي، وضع رأسه بين رجليه بعد أن جلس القرفصاء يرتعش كأنه في أسوأ أيام يناير، دموع تجري كالنهر وقلب كادت دقادته تتوقف، رفع رأسه ينظر بعينين نصف مفتوحتين يمني نفسه أن ما حدث كابوس، نظرة خاطفة جالت في أرجاء غرفته الضيقة، خرج إلى الصالة ليجد جثة شقيقته التي خنقها بيده لتنبعث من شقتهما رائحة الموت.
بنت وولد قبل سنوات تزوج "سيد" من "بركسان" مدرسة اللغة الإنجليزية واستقر بهما الحال في شقة متواضعة بأحد الشوارع المتفرعة من شارع المحطة الشهير بالجيزة، سارت حياة "الموظف" هادئة لا يعكر صفوها شىء، يخرج الرجل وزوجته كل صباح للعمل، لا جديد تحت الشمس، إلا أن سيناريو يومهما تغير إذ رزقهما الله بـ"زياد" كانت
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جثة (1)

قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب سجائر وشيش بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية داخل حقائب راكب مصري قادم من الكويت. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط شركة النيل للطيران القادمة من الكويت، اشتبه محمد حسن مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 103 سجائر إلكترونية، و62 شيشة إلكترونية، و31 علبة مستلزمات شيش، وعدد 69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

مكافحة المخدرات توقع 7 من تجار الكيف في 3 محافظات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الدقهلية،مطروح، الإسكندرية) أسفرت عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بمضبوطات بلغت 50 طربة لمخدر الحشيش، و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين و15 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي لتجار المخدرات.
ضبط 18 مليون قرص منشطات جنسية بميناء الاسكندرية (1)

24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
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جثة

ضحية شاذ.. المشهد الأخير في حياة «مجذوب الواحات»

لم يكد يغادر "سيد" جدران الزنزانة عقب انتهاء فترة سجنه على خلفية اتهامه في قضية "شذوذ جنسي" حتى عاد سريعا مرة أخرى إلى خلف القضبان، لكنه تلك المرة متهم في قضية قتل، إذ عمد "سيد"، البالغ من العمر 29 عاما، إلى ممارسة الشذوذ مع "مجذوب" خمسيني أتعبه مرض السكري وضيق الحال على حد سواء، فاستدرجه إلى منطقة مهجورة بعيدا عن النطاق السكاني لمركز الواحات البحرية الواقع شمال محافظة الجيزة، لكن الأخير قاومه دفاعا عن شرفه، وانتهى الأمر بوقوع جريمة قتل مؤسفة في الصحراء الشاسعة.
جثة (4)

«أنا اللي هحمل الأول».. جملة أنهت حياة سائق بالتجمع

"أنا اللي هحمل الأول" عبارة معتادة ترددها ألسنة السائقين في موقف السيارات بمختلف المحافظات، خلاف متكرر على أولوية تحميل الركاب، عادة ما ينتهي بتدخل زملائهم والفصل بين الطرفين، إلا أن منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة كانت على موعد مع نهاية مغايرة، حيث أنهى سائق حياة صديقه بواسطة "مفك" بسبب ذلك الخلاف، وذلك على مرأى ومسمع الجميع في وضح النهار، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واقتياده إلى القسم.
طعنات-سكين-جريمة

بائعة البخور.. كلمة السر في مقتل سائق المعصرة

صوت كلاكسات السيارات ممزوجا بأصوات المارة، هذا هو الحال بشارع تتنوجى بحدائق حلوان بدائرة قسم شرطة المعصرة، قبل أن يقطعه صوت مشاجرة وشد وجذب بين 3 شباب وسائق توك توك، انتهت بسقوط الأخير قتيلا على يد أحدهم في جريمة لم تستمر سوى بضع دقائق، بدأت أحداثها عندما حاول "عبدالظاهر" الشاب العشريني، إجبار فتاة (بائعة بخور) على ركوب التوك توك الخاص به عنوة، بعد معاكستها في أثناء سير 3 شباب شاهدوا الواقعة، ما دفعهم للدفاع عن الفتاة، وسرعان ما تطورت المشاجرة بين الطرفين، واستل صاحب التوك توك "سنجة" وحاول الاعتداء على الثلاثة، قبل أن يستولى عليها أحدهم.
مصلحة-الطب-الشرعى

محامية «فتاة العياط»: تقرير الطب الشرعي أنصف موكلتي

تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت وجود جلد "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" تحت أظافر القتيل، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل، ما يثبت عدم تواجد أحد معها أثناء الجريمة، أو اشتراك آخرين في الواقعة. وقالت دينا المقدم محامية "أميرة" إنه بعد الاطلاع على التقرير المبدئى للطب الشرعى الخاص بموكلتها أثبت تطابق الدماء الموجود على السكين المستخدم والعربية وجسد موكلتى بدماء القتيل فيما تطابق جلد موكلتى بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل.
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