مكافحة المخدرات توقع 7 من تجار الكيف في 3 محافظات

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

مواد مخدرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الدقهلية،مطروح، الإسكندرية) أسفرت عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بمضبوطات بلغت 50 طربة لمخدر الحشيش، و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين و15 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي لتجار المخدرات.

وأمكن ضبط 5 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة في كمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حال استقلالهم سيارتين ملاكى وبحوزتهم 50 طربة حشيش وزنت 5 كيلو جرامات، مبلغ مالي و7 هواتف محمولة. في الإسكندرية أمكن ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" بحوزته أسطوانتين لمخدر الهيروين وكمية من