لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

الاتحاد زالزمالك

أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا صعبًا على نظيره المصري بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وجاء هدف فريق المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق محمود رزق، والذي سجل هدفًا برأسه مستغلا ركلة ركنية. الفوز رفع فريق