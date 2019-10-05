رياضة

لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
الاتحاد زالزمالك
الاتحاد زالزمالك
أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".
وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزًا صعبًا على نظيره المصري بنتيجة هدف دون رد، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وجاء هدف فريق المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق محمود رزق، والذي سجل هدفًا برأسه مستغلا ركلة ركنية. الفوز رفع فريق
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ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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الاتحاد السكندري يتخطى المصري البورسعيدي برأسية رزق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري لـ 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق فريق المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.
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توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
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حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
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رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".
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الاتحاد يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود رزق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليحصد زعيم الثغر أول 3 ثلاث نقاط، محققًا الفوز الأول له بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، في المقابل فشل الجونة، في تحقيق أي نقطة ويقبع في المركز الأخير، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.
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الاتحاد يستقبل الجونة فى لقاء الجريحين بالدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، نظيره الجونة، الذي يقوده المدرب الصربى نيبوشا ميلوسييتش، في الخامسة ونصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول لهما في النسخة الحالية من المسابقة المحلية، إذ خسر زعيم الثغر على يد فريق الزمالك، بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تعرض الجونة للخسارة أمام الإسماعيلي، في الجولة الأولى من البطولة.
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