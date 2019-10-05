جريمة

إحباط تهريب سجائر وشيش بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية داخل حقائب راكب مصري قادم من الكويت. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط شركة النيل للطيران القادمة من الكويت، اشتبه محمد حسن مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 103 سجائر إلكترونية، و62 شيشة إلكترونية، و31 علبة مستلزمات شيش، وعدد 69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر.
كانت آخر إحباط محاولات التهريب عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب
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ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
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مطار-القاهرة

ضبط راكبة مصرية بأقراص مخدرة وأدوية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، حيث اشتبه مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 حقائب حاولت استغلال الزحام وادعت قدومها على الطائرة رغم أن حقائبها تحمل رقم رحلة أثينا، وبدت عليها علامات الارتباك عند سؤالها إذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة.
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إحباط تهريب 100 كيلو بانجو عبر قناة السويس (فيديو)

جهود مكثفة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها حيث نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر البانجو. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية "سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية" اعتزم تهريب شحنة كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق القناة إلى غربها، وأنه يتخذ من إحدى المناطق الجبلية بشرق القناة مكاناً لتخزين تلك المواد بها تمهيداً لتهريبهاعبر نفق الشهيد أحمد حمدي مستخدما سيارة نقل، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.
مطار-القاهرة (5)

إحباط محاولة تهريب 218 ألف جنيه بمطار القاهرة

في ضربة جديدة أحبطت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تهريب مبالغ مالية بحوزة راكب خلال سفره لدبي، وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بتمكن أحد الأشخاص من حجز تذكرة سفر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري على طائرة مصر للطيران المتجهة لدبي، تم ترقب الراكب أثناء تواجده لإنهاء الإجراءات وبتفتيش حقائبه، عثر على مبلغ مالي قدره 218 ألف و400 جنيه مصري مخبأة بداخل مجموعة من الكاتالوجات بالمخالفة لقانون البنك المركزى بشأن انتقال النقد بحوزة المسافرين. وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب أدوية بشرية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك صادر مصر للطيرن برئاسة مدير الجمرك، اشتبه كل من عصام عطية مأمور الحركة وفؤاد نخله، في بوليصة شحن باسم شركة للتصدير وهو عبارة عن 9 طرود مصدرة إلى نيجيريا، وبتفتيش الطرود تبين وجود 161 علبة أدوية بشرية مخبأة داخل ثلاجة "ميني بار" ضمن الطرود المصدرة، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
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