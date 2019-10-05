إحباط تهريب سجائر وشيش بحوزة راكب مصري بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

مطار القاهرة - أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، إحباط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية داخل حقائب راكب مصري قادم من الكويت. البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على خطوط شركة النيل للطيران القادمة من الكويت، اشتبه محمد حسن مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 103 سجائر إلكترونية، و62 شيشة إلكترونية، و31 علبة مستلزمات شيش، وعدد 69 زجاجة زيت شيشة أحجام مختلفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر.

كانت آخر إحباط محاولات التهريب عندما تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، من إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة بالمخالفه لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب