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مقتل وإصابة 20 شخصًا بسبب قذائف وعمليات قنص بالعراق

تحرير:وكالات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
العراق_أرشيفية
العراق_أرشيفية
لقي 20 شخصًا على الأقل بين قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف وعمليات قنص مساء اليوم السبت، في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد. جاء ذلك بعد أن كشفت حصيلة حكومية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفقًا لما ذكرتة روسيا اليوم.
وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة العراقية، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.ورجت مصادر طبية عراقية ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود عدد من الإصابات الخطيرة في صفوف الجرحى، مشيرة إلى وجود 18 جثة على الأقل في مستشفى واحد في العاصمة بغداد.ويأتي
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

بينهم أطفال ونساء.. إصابة 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، إذ قالت مصادر طبية، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله، مضيفه أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.
مظاهرات العراق

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، إذ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك: «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا»، مضيفة: «أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق»، وفقًا لما ذكرتة سكاي نيوز.
ضابط-شرطة-عراقي-يحمل-البندقية-56

هجوم مسلح على مكتب «العربية» بالعراق وأنباء عن وقوع إصابات

هاجم مسلحون ملثمون، مساء اليوم السبت، مكتب «العربية» في العاصمة العراقية بغداد، وأفاد مراسل العربية في بغداد، بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مؤكدا وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم، مشيرًا إلى أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، موضحًا أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بالتحقيق في الهجوم، منوهًا إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم، وفقًا لما ذكرته العربية.
انتخابات- تونس (2)

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالخارج ضعيفة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على التصويت في الانتخابات التشريعية ضعيفة حتى الآن، مرجحا تحسنها خلال الساعات القادمة ويوم غد الأحد، إذ قال بفون، في تصريح اليوم السبت، إن نسبة الاقبال بلغت حتى ظهر اليوم 6ر4 بالمائة، داعيا كل الناخبين المسجلين إلى المشاركة في عملية التصويت، منوها إلى أنه تم إقامة 384 مكتب اقتراع بالخارج؛ بهدف تقريب الخدمات بالشكل الممكن للجالية التونسية المقيمة بالخارج.
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مظاهرات العراق

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، إذ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك: «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا»، مضيفة: «أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق»، وفقًا لما ذكرتة سكاي نيوز.
تظاهرات العراق

«تخصيص فرص عمل».. العراق يناقش غدًا مطالب المتظاهرين

يعقد البرلمان العراقي، غدًا السبت، جلسة لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، على أثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله: «سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعففين»، داعيًا الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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اليمن: مقتل 1500 حوثي بصعدة خلال الـ3 أسابيع الماضية

أفاد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بمقتل 1500 عنصر من الميليشيات الحوثية خلال الـ3 أسابيع الماضية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، مضيفًا أنه تم تدمير 250 عربة حوثية علاوة على غرفة عمليات للميليشيات، لافتا إلى التقدم المتتالي للقوات اليمنية في مديرية كتاف بإسناد طيران التحالف العربي، مشيرًا إلى أن الميليشيات ليس لديها غير الكذب والافتراءات والتنصل من اتفاق السويد وتبادل الأسرى وتلجأ إلى الدعايات المغرضة، وسيتم التخلص قريبا منها وتحرير كل الأراضي اليمنية من قبضتها.
سفن حربية روسي في البحر المتوسط1

3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي

أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.
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