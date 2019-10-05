مقتل وإصابة 20 شخصًا بسبب قذائف وعمليات قنص بالعراق

تحرير:وكالات ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

لقي 20 شخصًا على الأقل بين قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف وعمليات قنص مساء اليوم السبت، في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد. جاء ذلك بعد أن كشفت حصيلة حكومية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفقًا لما ذكرتة روسيا اليوم.

وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة العراقية، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد.ورجت مصادر طبية عراقية ارتفاع عدد القتلى في ظل وجود عدد من الإصابات الخطيرة في صفوف الجرحى، مشيرة إلى وجود 18 جثة على الأقل في مستشفى واحد في العاصمة بغداد.ويأتي