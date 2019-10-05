رياضة

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م
ميلان
ميلان
في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
فريق جنوى سجل هدف التقدم في الدقيقة 41، عن طريق، لاسه شوني، بعد خطأ فادح من بيبي رينا الذي فشل في التعامل مع الكرة، وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بحصول ريكاردو سابونارا على البطاقة الحمراء. وفي الدقيقة 51، تمكن فريق ميلان من إدراك هدف التعادل، عن طريق ثيو هيرنانديز، وبعد مرور
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الاتحاد والزمالك

لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يتخطى المصري البورسعيدي برأسية رزق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فريق الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد السكندري لـ 6 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق فريق المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري.
لوريس

توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
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مباراة -ميلان -وتورينو (2)

ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
أنتي ريبيتش (3) - ميلان

ميلان يواصل الانهيار ويسقط بثلاثية أمام فيورنتينا

سقط فريق إيه سي ميلان، للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة هذا الموسم، بعد خسارته أمام ضيفه فيورنتينا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019- 2020. تقدم إيريك بولجار بالهدف الأول للفيولا الذي يقوده فنيا المدرب فينتشينزو مونتيلا، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، سددها على يسار جيانلويجي دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.
اليوفنتوس (4)

يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
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