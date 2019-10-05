ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

ميلان

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

فريق جنوى سجل هدف التقدم في الدقيقة 41، عن طريق، لاسه شوني، بعد خطأ فادح من بيبي رينا الذي فشل في التعامل مع الكرة، وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بحصول ريكاردو سابونارا على البطاقة الحمراء. وفي الدقيقة 51، تمكن فريق ميلان من إدراك هدف التعادل، عن طريق ثيو هيرنانديز، وبعد مرور

فريق جنوى سجل هدف التقدم في الدقيقة 41، عن طريق، لاسه شوني، بعد خطأ فادح من بيبي رينا الذي فشل في التعامل مع الكرة، وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بحصول ريكاردو سابونارا على البطاقة الحمراء.



وفي الدقيقة 51، تمكن فريق ميلان من إدراك هدف التعادل، عن طريق ثيو هيرنانديز، وبعد مرور خمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وطرد دافيدي بيراسكي لاعب جنوى، سجل منها فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان.



وفي الدقيقة 79 حصل ديفيد كالابريا، لاعب ميلان، على البطاقة الحمراء، وأهدر لاسه شوني، لاعب جنوى، ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليضيع فرصة تعديل النتيجة بعدما تألق بيبي رينا في التصدي لها، كما شهدت الدقيقة التالية طرد صامويل كاستييخو لاعب ميلان.