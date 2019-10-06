الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

مانشستر سيتي

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصري الجونة × مصر للمقاصة - 3:00 حرس الحدود × طنطا - 5:30 طلائع الجيش × بيراميدز - 5:30 الزمالك × نادي مصر - 8:00 - الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون × تشيلسي - 3:00 أرسنال × بورنموث - 3:00 مانشستر