الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 24 33 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 30 بلطيم 20 30 مطروح 22 29 السلوم 20 29 سيوة 22 31 بورسعيد 24 28 دمياط 23 28 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 33 السويس 21 34 العريش 20 29 رفح 19 29 رأس سدر 23 32 نخل 14 32 نويبع 22