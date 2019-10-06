رياضة

السيتي يبحث عن مطاردة ليفربول أمام وولفر هامبتون

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 6 مباريات مقابل انتصارين لوولفر هامبتون، وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل السيتي في تلك اللقاءات 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لوولفر هامبتون.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل أرسنال نظيره بورنموث على ملعب الإمارات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما يوجد بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة. وبدوره يرحل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب سانت ميريز، ويحتل البلوز المركز
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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ليفربول

ليفربول في ضيافة شيفيلد.. وإيفرتون يصطدم بالسيتي

يسير ليفربول المتصدر، ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، على كوكب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لكرة القدم لهذا الموسم، بينما تحاول باقي الأندية الكبرى اللحاق بهما في المرحلة السابعة نهاية الأسبوع. وضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، ففاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة وتوج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي عوض بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام. وابتعد ليفربول عن تشيلسي الثالث بفارق 25 نقطة في النسخة الأخيرة، أي أكثر من ثمانية انتصارات، ويبدو أن الفريقين في طريقهما لتكرار سيناريو الموسم الماضي.
ليفربول - تشيلسي (4)

ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.
ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.
محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
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