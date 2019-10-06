السيتي يبحث عن مطاردة ليفربول أمام وولفر هامبتون

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

مانشستر سيتي

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل مانشستر سيتي نظيره وولفر هامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يوجد وولفر هامبتون في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة في البريميرليج، حقق خلالها السيتي الانتصار في 6 مباريات مقابل انتصارين لوولفر هامبتون، وانتهت مباراتان بالتعادل وسجل السيتي في تلك اللقاءات 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لوولفر هامبتون.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل أرسنال نظيره بورنموث على ملعب الإمارات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما يوجد بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة. وبدوره يرحل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب سانت ميريز، ويحتل البلوز المركز

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل أرسنال نظيره بورنموث على ملعب الإمارات في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما يوجد بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.



وبدوره يرحل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب سانت ميريز، ويحتل البلوز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد ساوثهامبتون في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.



ويحتضن ملعب سانت جيمس بارك واحدة من قمم الجولة عندما يستقبل نيوكاسل نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط، بينما يوجد اليونايتد في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.