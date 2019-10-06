الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري ضد نادي مصر

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

الزمالك

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية.

في المقابل، يسعى نادي مصر لتحقيق المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية في مباراته اليوم، خاصة أنه لم يحقق أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، بعدما صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه، إذ خسر أول لقاء أمام الإنتاج الحربي، ثم تعادل مع الصاعد مجددًا أسوان، في الجولة الثانية، كما يأمل نادي مصر في السير على خطى فريق

في المقابل، يسعى نادي مصر لتحقيق المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية في مباراته اليوم، خاصة أنه لم يحقق أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، بعدما صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه، إذ خسر أول لقاء أمام الإنتاج الحربي، ثم تعادل مع الصاعد مجددًا أسوان، في الجولة الثانية، كما يأمل نادي مصر في السير على خطى فريق النجوم، الذي حقق الفوز على الزمالك بالموسم الماضي في أول ظهور له بالدوري.



وحرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ«ميتشو»، المدير الفني للقلعة البيضاء، على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت خلال المباراتين الماضيتين، خاصة عدم الفاعلية الهجومية على مستوى الجناحين وعدم استغلال لاعبى الخط الأمامي للكرات العرضية والطولية، وشدد على زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال كل الفرص التي تتاح خلال المباراة لتسجيل الأهداف.

