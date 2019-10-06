رياضة

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري ضد نادي مصر

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
الزمالك
الزمالك
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية.
في المقابل، يسعى نادي مصر لتحقيق المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية في مباراته اليوم، خاصة أنه لم يحقق أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، بعدما صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه، إذ خسر أول لقاء أمام الإنتاج الحربي، ثم تعادل مع الصاعد مجددًا أسوان، في الجولة الثانية، كما يأمل نادي مصر في السير على خطى فريق
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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الزمالك - المقاصة

اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تتجه النية لدى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، لإيقاف محمد عادل، حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وعلمت «التحرير» أن نية إيقاف الحكم الدولي نتيجة أخطائه، حيث ترى لجنة الحكام أن عادل تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمصر للمقاصة لصالح باولون فوافي ومحمد إبراهيم، وتتجه النية لإبعاد الحكم شهرًا عن مباريات الدوري الممتاز.
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اتحاد الكرة يختار الحكم الرابع للقاء السوبر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد حسن حكما رابعا في لقاء السوبر غدا الجمعة بين الأهلي والزمالك. تقام المباراة في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب في الاسكندرية. وكانت لجنة الحكام أعلنت عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، يذكر أن فريق النادي الأهلي يحمل لقب كأس السوبر الماضي بعدما حقق الفوز على فريق النادي المصري بهدف نظيف سجله وليد أزارو في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
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7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
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