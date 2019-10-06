رياضة

قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
يوفنتوس وإنتر
يوفنتوس وإنتر
يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في الدوري في 86 مباراة سابقة، حقق خلالها إنتر الفوز في 35 مباراة مقابل 23 انتصارا ليوفنتوس، وانتهت 28 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 96 هدفًا مقابل 134 هدفًا لإنتر. ويتصدر عمر سيفوري، لاعب يوفنتوس السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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ميلان

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
مباراة -ميلان -وتورينو (2)

ميلان يبحث عن الخروج من كبوته أمام جنوة

تعود عجلة الدوري الإيطالي للدوران من جديد اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السابعة، وستكون المباراة الأبرز في مواجهات الليلة هي صدام جنوة وميلان في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لويجي فيراريس، ويحتل ميلان المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد جنوة في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط، وتواجه الفريقان في 102 مباراة في الدوري من قبل حقق خلالها ميلان الانتصار في 50 لقاءً وتعرض للهزيمة في 19 مواجهة، وانتهت 33 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل الروسونيري في تلك المباريات 157 هدفًا واهتزت شباكه بـ96 هدفًا.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.
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