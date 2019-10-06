السر وراء نقل مواجهة الزمالك ومصر إلى استاد السلام

تحرير:أحمد بركات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

الزمالك

كشف حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إف سي مصر، في الجولة الثالثة للدوري، من ملعب بتروسبورت إلى استاد السلام، وقال الزناتي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهات الأمنية ترفض إقامة المباريات التي يحضر فيها الجمهور، وتحديدًا لقاءات الأهلي والزمالك، حتى إذا كانت بأعداد قليلة في ملاعب «بتروسبورت» و«الكلية الحربية» و«المقاولون العرب» وجهاز الرياضة العسكري، ومن ثم تقرر نقل المباراة إلى السلام.

يستضيف الزمالك نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكما رابعا. ويسعى

يستضيف الزمالك نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكما رابعا.



ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية، وفي المقابل يأمل نادي مصر في تحقيق المفاجأة وخطف نتيجة إيجابية في مباراته اليوم، خاصة أنه لم يحقق أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، بعدما صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه.